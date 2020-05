Luego de que se señalará que el coronavirus provino de los murciélagos, el investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Medellín, desechó esa hipótesis y aseguró que el COVID-19 es un virus de humanos.

El virus que existe hoy, el SARS-CoV-2, es un virus de los humanos que sólo lo puedes adquirir por un humano que te infecte, no por un animal. Pasa un murciélago junto a ti, vives junto a murciélagos, fuiste a ver a murciélagos... no tiene absolutamente nada que ver y no te van a infectar. Es un virus de origen humano; más de cuatro millones han sido infectados, todos esos cuatro millones han sido infectados por seres humanos”, Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Geología de la UNAM

El investigador de la máxima casa de estudios del país explicó lo que pudo haber dado pie a pensar que los murciélagos fueron el origen del COVID-19:

Lo que puede haber sucedido es que en el pasado un ancestro del virus del SARS-CoV-2, el que causa el COVID-19, puede haber compartido un ancestro con un virus que tienen los murciélagos, pero eso es muy diferente a que este virus que tenemos aquí sea un virus que nos pasaron los murciélagos; eso no es cierto”, Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Geología de la UNAM

Al tratarse de una nueva cepa de virus, el investigador de la UNAM refirió que todos los días salen datos nuevos sobre el COVID-19 que mantiene en alerta sanitaria a todo el mundo, con más de cuatro millones de contagios y arriba de 300 mil muertes desde que surgió el primer brote en la ciudad de Wuhan, China.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?