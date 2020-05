Durante el confinamiento por COVID-19, cada mexicano subirá en promedio unos 5 kilogramos de peso debido al aburrimiento y sedentarismo, afirmaron especialistas, por lo que recomendaron evitar estresarse.

Se recomienda realizar una rutina de ejercicio de 30 minutos al día, hacer meditaciones para serenar nuestra mente y ansiedad, y cuando hagamos o pidamos el súper tratar de no pedir alimentos chatarra o de alto contenido calórico o azucarado”. Miriam Álvarez Flores, especialista UVM

La especialista señaló, en un comunicado, que para no ser parte de esta población se debe tratar de fijar horarios para los alimentos y evitar tener periodos inactivos durante el día.

Por su parte, la también especialista en gastronomía Laura Ivett Pérez Hernández comentó que desde el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en México, la ansiedad, el aburrimiento y, sobre todo, el sedentarismo ha llevado a las personas en confinamiento a comer de más.

Se estima que en esta cuarentena podemos subir hasta cinco kilos ... Es importante que en estos días procures llevar un horario en tus comidas, beber suficiente agua y estar activo también te ayudará a mantener tu peso”. Laura Ivett Pérez Hernández, especialista en gastronomía

¿Qué dice de la alimentación el Gobierno?

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente abordó el tema de las enfermedades que más se registran en México, y que con la pandemia de COVID-19 generaron un mayor número de muertes; por ello aseguró que una vez que concluya la emergencia sanitaria se deberá abrir el debate para discutir la alimentación en México.

El mandatario aseguró que con el regreso de actividades en el país, no sólo se debe cuidar el que la población no se contagie del virus, sino que además no se sigan desarrollando enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad.

Tenemos que seguir cuidándonos. Mientras no tengamos vacuna, pues vamos a seguir padeciendo de contagio, no en la misma magnitud, eso esperamos, pero sí tenemos que continuar con nuestras medidas de sanidad y cambiar en muchas cosas, ya vamos también a hablar de eso, o sea, la alimentación”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Según el Ejecutivo federal, se debe priorizar lo preventivo para que no continúen las muertes generadas por infartos o de fallas al cuerpo que se desencadenan por la obesidad.

