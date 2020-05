Ante las interrogantes sobre por qué las personas curadas de coronavirus (orthocoronavirinae) están dando positivo nuevamente a la prueba, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que se trata de células que son expulsadas por el cuerpo sin que signifique que el paciente tiene la enfermedad otra vez.

Lo que en realidad sucede es que mientras los pulmones se curan, algunas células muertas de éstos se expulsan. Son esos fragmentos de los pulmones los que están dando positivo", Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

La experta señaló que las pruebas recomendadas por la OMS para detectar el coronavirus (orthocoronavirinae) detectan el material genético del virus y pueden dar positivo porque parte de él es expulsado por el organismo humano, por lo que las pruebas dan positivo en pacientes ya recuperados, refirió a la BBC.

No es el virus infeccioso, no es reinfección, no es una reactivación, es en realidad parte del proceso de curación del cuerpo, que es captado por la prueba y da positivo", Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

¿Se puede tener coronavirus dos veces?

Al tratarse de un virus nuevo, las preguntas sobre éste no pueden ser contestadas hasta el momento, reconoció la experta de la OMS; sin embargo, destacó que lo que se sabe es que el cuerpo humano desarrolla anticuerpos por la enfermedad.

Lo que sabemos hasta ahora es que cuando una persona se contagia de COVID-19 desarrolla anticuerpos y despliega parte de una respuesta inmune entre una y tres semanas después de la infección. Y lo que estamos tratando de entender ahora es esa respuesta del sistema inmune: ¿quiere decir que tiene inmunidad? ¿quiere decir que tiene una protección más fuerte contra una reinfección?”, Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

