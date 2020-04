Si te ha costado dormir o tienes pesadillas recurrentes puede ser que estés presentando problemas de sueño derivados de la cuarentena por coronavirus (Orthocoronavirinae), según explicó el neurólogo Hernando Pérez, especialista del Centro de Neurología Avanzada de España.

Según lo que dijo el especialista a la BBC, la cuarentena está alterando los procesos de sueño de las personas que se mantienen en confinamiento para evitar la propagación de la nueva cepa del virus.

Pero, ¿por qué la cuerentena afecta el sueño?

El neurólogo explicó que el sueño tiene dos reguladores: el ciclo de luz y oscuridad y el cansancio.

El primero comienza a verse afectado cuando las persnas en cuarentena se despiertan tarde, pues se pierden parte de la luz solar, que es la clave para que nuestro cerebro sepa que dentro de 12 o 14 horas habrá de llegar el momento de dormir. Sin embargo, cuando se inicia tarde el ciclo de luz, se altera el conocimiento del cerebro sobre la hora de iniciar el descanso.

Por otra parte, el cansancio, el otro regulador del sueño, también se está viendo afectado, pues, al no hacer las mismas actividades de manera cotidiana, el cuerpo no quema energía y, por ende, no presenta agotamiento al finalizar el día, razón por la cual, cuesta trabajo conciliar el sueño.

¿Cómo se manifiestan estos problemas de sueño?

Aunque es evidente, uno de los principales problemas que traen consigo las afectaciones de sueño por cuarentena es el insomnio. La dificultad para conciliar el sueño ha hecho que, en las dos últimas semanas, el Instituto del Sueño de España haya recibido más consultas por insomnio.

Trastorno por pesadillas

La doctora Celia García-Malo, neuróloga especialista en sueño del Instituto del Sueño de España, señaló que las pesadillas también son un reflejo de estos problemas de sueño en medio de la cuarentena.

“Este trastorno se ve agravado cuando hay situaciones en nuestra vida diaria que aumentan nuestros niveles de estrés y ansiedad. De alguna manera nuestro subconsciente lo plasma en nuestros sueños”, dijo la doctora Celia García-Malo, neuróloga especialista en sueño.

Irritabilidad

La especialista del sueño detalla que las personas que tienen menos horas de sueño enfrentan niveles altos de irritabilidad o ansiedad.

“Durante el día, estas personas no tienen ganas de hacer cosas, pierden interés en actividades que antes les apetecían, les falta la energía. Se pueden mostrar irritables por la falta de sueño y todo esto, en el marco de la cuarentena, (...) puede complicar la convivencia familiar”, afirmó la doctora Celia García-Malo, neuróloga especialista en sueño.

Hipersomnia

Este trastorno también se está haciendo presente en las personas que permanecen en cuarentena ante la propagación del coronavirus (Orthocoronavirinae). Las personas que la padecen presentan somnolencia excesiva diaria, pese a tener episodios prolongados de sueño nocturno.

Microdespertares

Los especialistas señalan que no solo conciliar el sueño es importante, pues es necesario mantenerlo durante la noche. La preocupación en exceso ante la contingencia sanitaria por COVID-19 puede ser detonante de que estos microdespertares sean cada vez más frecuentes.

“Al no estar tranquilo, los microdespertares que ocurren entre cada ciclo del sueño se hacen más conscientes”. Patricia Barato Salvador psicóloga clínica y coordinadora de Proyectos de BH Bienestar.

¿Qué hacer para evitar los problemas de sueño?

Para hacer frente a estos problemas de sueño durante el cuarentena por coronavirus, los especialistas sugieren lo siguiente:

Mantener una rutina

Busca exponerte al sol en la mañana y al aire fresco ya sea por la ventana o por un balcón.

Tener pensamientos positivos antes de dormir.

Evitar trabajar o estudiar en la cama

Evitar que las siestas duren más de 30 minutos.

No utilizar celular antes de dormir

Hacer ejercicios durante el día. Y evitarlos antes de irte a la cama.

Trata de no acumular preocupaciones.

Busca mantener tus horarios de sueño previos a la cuarentena

Si los problemas de sueño empeoran busca ayuda de un especialista.

