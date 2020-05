Tocarse la cara puede ser una acción muy natural, incluso hasta instintiva; sin embargo, en medio de una emergencia sanitaria como la que se vive actualmente por el nuevo coronavirus COVID-19, hacerlo puede ser peligroso.

A lo largo del día tocamos muchas superficies donde los virus, incluyendo SARS-Cov2, causante del COVID-19, pueden permanecer durante varios días, por ello, es importante mantener las manos alejadas de la cara.

Los microbios pueden estar presentes en dedos y palmas; y de ahí llegar a la nariz, boca u ojos, que son puertos de entrada para el coronavirus, así como otros virus y gérmenes.

Ante esta situación, te damos una serie de tips para evitar tocarte la cara.

Los microbios pueden estar presentes en dedos y palmas de las manos. Foto: Cuartoscuro

Ten a la mano pañuelos desechables

Cuando sientas la necesidad de rascarte la cara por comezón, frotarte la nariz o ajustarte los anteojos, toma un pañuelo y úsalo en lugar de tus dedos.

Si sientes que tienes que estornudar, pero no tienes un pañuelo a mano, dirige tu estornudo hacia el codo y no tu mano, dicen los expertos en salud. Estornudar en tu mano aumenta las probabilidades de que pases tus gérmenes a otras personas u objetos.

Recuerda lavarte las manos

Recuerda que ante esta situación, es fundamental mantener tus manos limpias, por ello, lo recomendable es lavarlas de 20 a 25 veces al día y en todo caso, usar gel antibacterial para mantenerlas libres de microbios o virus.

Amarra tu cabello

Otra causa que puede originar que tus manos toquen tu cara es la presencia de cabello. Para evitar esta situación puedes amarrarlo, sujetarlo con alguna liga o peinarlo con algún producto para el cabello.

Otra causa que puede originar que tus manos toquen tu cara es la presencia de cabello. Foto: Cuartoscuro

Identifica emociones o sensaciones

Identifica algunos comportamientos compulsivos que pueden llevarte a que toques tu cara. Una vez que estés más consciente de cuándo y por qué te tocas el rostro, abordar la causa puede ser una solución efectiva.

Si descubres que te frotas los ojos porque están secos, usa gotas humectantes. Si estás usando tus manos para descansar la barbilla o para acomodarte el cabello, ten en cuenta eso.

Mantén tus manos ocupadas

Médicos y especialistas coinciden en que mantener las manos ocupadas con una pelota antiestrés u otro objeto puede reducir las instancias en que tocas tu rostro y minimizar los comportamientos compulsivos.

Por supuesto, no olvides limpiar y desinfectar ese objeto regularmente. Si no tienes una pelota antiestrés que apretar, ni correo postal que clasificar ni ropa para doblar, podrías entrelazar los dedos y colocar las manos en tu regazo o encontrar otra forma de mantenerlas ocupadas para que no las estés llevando tanto a tu rostro.

Siguiendo esta serie de recomendaciones podrás evitar tocarte la cara y reducir el riesgo de contagio.

¿Por qué es tan difícil tocarse la cara?

Los humanos no podemos evitarlo y lo mismo les pasa a algunos primates. Al parecer, esto se debe a la forma en la que evolucionamos, según Dacher Keltner, profesor de psicología de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos, citado por BBC, a veces es una suerte de mecanismo para calmarnos.

En 2015 se realizó un estudio basado en observaciones de estudiantes de medicina en Australia que descubrió que incluso ellos no podían parar de tocarse la cara, lo que revela que es una conducta inconsciente.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?