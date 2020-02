¿Cuál es el momento correcto para irte a vivir con tu pareja?

Las relaciones de pareja son una de las experiencias más gratificantes en la vida de las personas, según un artículo de la Universidad de Santiago de Chile, publicado en la Revista Electrónica de Psicología Iztacala de la UNAM, por ello es común que las personas con un vínculo amoroso quieran vivir juntos, pero, ¿cuál es el momento correcto para vivir en pareja?

De acuerdo con el psicoterapeuta, Rodrigo Gil Memije, el mejor momento para vivir en pareja es cuando ambos se conocen bien y lo han planeado y discutido juntos.

El momento correcto es cuando la pareja se conoce bien, lo han discutido y ambos desean irse a vivir juntos. Cuando los motivos son el querer compartir y construir un futuro juntos y no por otras razones, e idealmente cuando hay madurez e independencia económica”. Rodrigo Gil Memije, psicoterapeuta.

Gil recomienda considerar una serie de cosas importantes sobre lo que implica vivir en pareja, antes de dar ese paso en la relación, y una forma de saber si se está listo es respondiendo una serie de preguntas:

¿Quién es la persona con la que viviré?

¿La o lo conozco bien?

¿Para qué se van a vivir con él o con ella?

¿Qué es lo que se espera de vivir con esa persona?

¿Cuánta más o menos independencia obtendré?

¿Económicamente es posible vivir en pareja?

De acuerdo con el especialista, responder estas preguntas ayudará a tomar una buena decisión y a prevenir la violencia doméstica y de género.

También sugiere que es mejor no aceptar vivir juntos, si no uno o ambos miembros no pueden responder dichas preguntas.

¿Qué implica vivir en pareja?

Otra de las cosas importantes al decidir vivir en pareja, es tener claro que esto conlleva un compromiso y responsabilidad, además de derechos y obligaciones, refiere Gil Memije.

Implica muchas cosas, sobretodo un compromiso y una responsabilidad, la idea de que te vayas a vivir con alguien es que van a construir algo juntos y eso pues incluye un compromiso, eso quiere decir que va a haber días buenos, días malos, que también hay derechos y obligaciones”. Rodrigo Gil Memije, psicoterapeuta.

En lo que concierne a los derechos y obligaciones de vivir en pareja, se pueden considerar el respeto y buen trato, la colaboración económica y doméstica y la aceptación de los buenos y malos momentos del otro, así como la resolución de conflictos.

Algo que implica el irse a vivir en pareja es que hay una economía conjunta y eso la mayoría de las parejas no lo discuten, porque el dinero es un tema delicado. Rodrigo Gil Memije, psicoterapeuta.

¿Cuál es la edad correcta para vivir con la pareja?

Aunque es difícil determinar la edad correcta para vivir con la pareja debido a que existen muchas variables, el experto cree que el mejor momento sería entre los 26 y 27 años.

Debería de ser después de terminar los estudios universitarios y trabajar un par de años, es decir, cuando se es económicamente independiente, cuando la personalidad ya está mayormente conformada, cuando han adquirido experiencias”. Rodrigo Gil Memije, psicoterapeuta.

¿Cuándo no vivir con tu pareja?

Vivir en pareja es una decisión importante en la vida de las personas, por ello, el psicoterapeuta aconseja no hacerlo en los siguientes casos:

Si no se conoce bien a la pareja y a su círculo cercano

Cuando es una decisión precipitada

Si no se tiene solvencia económica

Cuando se es muy joven e inexperto

Si se hace por “escapar” de la casa parental

En caso de inestabilidad emocional

Cuando no se comparte el deseo de vivir juntos

Además, puntualiza que no se debería tomar dicha decisión si no se está completamente seguro de hacerlo.

Finalmente, el psicólogo opina que es importante tener una buena comunicación entre pareja y pensar en todos los factores anteriores antes de decidir vivir juntos, ya que esto aumenta las probabilidades de éxito en la unión.

Platicar mucho de la manera más honesta y directa posible sobre ¿qué es lo que quieren?, ¿por qué se quieren ir a vivir juntos?, ¿qué esperan el uno del otro?, ¿para que lo hacen?, ¿cuál es el proyecto de vida?. Rodrigo Gil Memije, psicoterapeuta.

