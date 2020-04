La agencia espacial de Estados Unidos, la NASA se unió a la celebración del 50 aniversario del Día de la Tierra con la publicación de varios videos y en especial por explicar las nueve razones por lo que es increíble el planeta a diferencia de algunos vecinos estelares.

Éstas son las nueve razones:

1. Oxígeno para respirar

La Tierra es el único planeta del sistema solar donde se pueden tomar respiraciones largas y profundas de aire rico en nitrógeno y oxígeno mientras una suave brisa de primavera roza la piel.

En cualquier otro planeta, como en Marte, sin un traje espacial que brinde soporte vital esencial, los humanos tendrían que inhalar dióxido de carbono, un gas tóxico que normalmente exhalamos como producto de desecho.

Además de eso, la delgada atmósfera marciana es 100 veces más delgada que la Tierra y la falta de un campo magnético global dejaría a los humanos vulnerables a la radiación dañina que daña las células y el ADN.

2. Hay un terreno sólido para pararse

La tierra tiene campos de hierba, montañas y glaciares helados, cosa que no podrían existir ni remotamente en el Sol, donde no hay terreno sólido por que el astro es una bola gigante de plasma, o gas sobrecalentado.

Si tratas de pararte en la superficie visible del Sol, llamada fotosfera, caes a través de unos 330 mil kilómetros hasta que alcanzas una capa de plasma tan comprimida, tan espesa como el agua. Pero no flotarías, porque la presión te aplastaría.

Sin embargo, si una persona lograra flotar en la fotosfera, podría calentarse “un poco”, dice la NASA, porque la temperatura allí es de alrededor de 5 mil 500 Celsius, alrededor de cinco a 10 veces más caliente que la lava.

3. Las estaciones que van y vienen cada año

Desde el comienzo de la historia registrada, la gente ha seguido y celebrado la transición de la naturaleza desde los desolados días de invierno, hasta el brillante resplandor de la primavera, hasta los interminables días de verano, y así sucesivamente.

Las estaciones provienen de la inclinación del planeta sobre su eje, aunque Venus también tiene una inclinación, no tiene estaciones, aunque hay indicios de que alguna vez se vio y se comportó de manera muy parecida a la Tierra, incluido el hecho de que los océanos cubran su superficie rocosa.

Pero en estos días, nuestro planeta vecino tiene una atmósfera tan espesa que mantiene a Venus a una temperatura de 465 grados Celsius durante todo el año. La atmósfera opresiva también borra el cielo, por lo que es imposible observar las estrellas desde la superficie.

Pero Venus no es del todo malo; el año venusiano dura 225 días terrestres, mientras que el día es más corto dura 243 días terrestres; ¡eso significa que puedes celebrar tu cumpleaños todos los días en Venus!, según la NASA.

4. Tenemos la gravedad necesaria

Vivir en un agujero negro tampoco es una buena idea, son objetos extremadamente compactos por su gran gravedad que no dejan escapar ninguna luz. La superficie de un agujero negro es un área llamada "horizonte de eventos", un límite más allá del cual nada puede volver.

Incluso si tuviéramos la suerte de tener una nave espacial que pudiera viajar a un agujero negro relativamente cercano, su gravedad es tan fuerte que al acercarse demasiado se estiraría y comprimiría a la nave espacial y a todos dentro de ella en forma de fideo, un destino que los científicos llaman "espaguetificación".

Afortunadamente, no hay agujeros negros conocidos en las proximidades de la Tierra o en ninguna parte del sistema solar, por lo que estamos a salvo por ahora. Y tenemos la suerte de que la Tierra tenga la cantidad justa de gravedad, suficiente para que no salgamos volando, pero no tanto como para no poder levantarnos y correr.

5. Podemos disfrutar de una agradable brisa

Los impresionantes remolinos de coloridas bandas de nubes de Júpiter podrían hacer de este planeta un atractivo destino de vacaciones, pero habría que llevar cada quién su propio oxígeno, ya que la atmósfera de Júpiter está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con nubes de amoniaco.

Descender a través de las nubes de Júpiter es para los buscadores de emociones más extremos. Dada la fuerte gravedad del planeta y la rotación súper rápida en su eje en comparación con la Tierra (10 horas frente a 24 horas), un paracaidista se caería 2.5 veces más rápido que en la Tierra, mientras que los vientos azotan entre 430 y 680 kilómetros por hora.

Los vientos de Júpiter hacen que el huracán de la categoría más alta de la Tierra se sienta como una brisa.

6. Las mareas dentro de un globo azul, blanco y verde

En lugares donde las mareas oceánicas son más altas en la Tierra, la diferencia entre la marea baja y la alta es de aproximadamente de 15 metros. Compara eso con Io, una luna Júpiter está atrapada en un tira y afloja entre la gravedad masiva del planeta y el tirón de dos lunas vecinas, Europa y Ganímedes.

Estas fuerzas hacen que la superficie de Io se hinche regularmente hasta 100 metros y estamos hablando de roca, no de agua.

Todo este movimiento tiene consecuencias: el interior de Io está muy caliente, haciendo de esta luna el mundo con mayor actividad volcánica en el sistema solar.

7. Cielos despejados, días soleados y agua para nadar

Si sabemos que hay un lugar en el universo que podría competir con la Tierra como hogar para los humanos, Titán lo es. Este satélite de Saturno es la segunda luna más grande de nuestro sistema solar después de Ganímedes.

Titán es de alguna manera el mundo más similar al nuestro que hemos encontrado. Su atmósfera espesa nos recordaría a nuestro hogar, aunque la presión del aire allí es ligeramente más alta que la de la Tierra. La atmósfera defendería a los humanos contra la radiación nociva.

Al igual que la Tierra, Titán también tiene nubes, lluvia, lagos y ríos, e incluso un océano de agua salada bajo la superficie. Incluso el terreno y el paisaje de la luna se ven misteriosamente similares a algunas partes de la Tierra; pero tiene defectos importantes: no hay oxígeno, y los ríos y lagos están hechos de metano líquido.

8. Tenemos tierra seca

La luna Europa de Júpiter es uno de los mejores lugares para buscar vida más allá de la Tierra. Puede albergar más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados.

Solo imagínese parado en una cálida playa de arena, admirando la luz del sol que brilla en un océano que se extiende de horizonte a horizonte. Y luego prepárate para decepcionarte.

El océano de Europa es global. No tiene playa. Sin orilla, sólo océano, todo alrededor. La luz del sol no brilla en el agua y no hay olas porque el océano de Europa está oculto bajo miles de kilómetros de hielo que recubre la luna entera.

9. Nubes que van y vienen

Con más de 4 mil planetas descubiertos hasta ahora fuera de nuestro sistema solar, llamados "exoplanetas", no conocemos ninguno que ofrezca las comodidades de la vida terrenal, y muchos serían francamente pesadillas.

Por ejemplo el planeta Kepler-7b, un gigante gaseoso que siempre tiene nubes gruesas e inmóviles, y esas nubes incluso pueden estar hechas de roca evaporada y hierro. y está tan cerca de su estrella que sus día tiene una temperatura de mil 316 grados Celsius.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?