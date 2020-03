Día del tuitero: ¿Por qué se celebra el 12 de marzo en América Latina?

Desde 2007 se celebra cada 12 de marzo el día del tuitero; sin embargo, el primer tuit publicado data del 21 de marzo, entonces ¿por qué se escogió esta fecha?

El día del tuitero surgió luego de que usuarios de Twitter en América Latina decretaran por iniciativa propia esta celebración. La comunidad tuitera escogió el 12 de marzo en un intento de coincidir con el lanzamiento de la plataforma y el primer mensaje publicado.

¿Cuál fue el primer tuit de la historia?

Fue el 21 de marzo de 2006 cuando Jack Dorsey, creador de esta red social, escribió el primer tuit en la historia. El mensaje decía "Just Setting up my Twttr", que en español significa:

Acabo de crear mi Twitter".

Aunque los tuiteros festejan un año más de tuits este marzo, la primera versión de Twitter fue lanzada hasta el 15 de julio de 2006.

3 años después, llegó en español

En un principio, sólo existía una versión en inglés, y no fue hasta el 3 de noviembre de 2009 que lanzaron una versión en epañol. Posteriormente lanzaron versión en italiano, alemán y francés.

Uno de los cambios más significativos se dio en noviembre del año pasado, cuando el máximo de caracteres permitidos pasó de 140 a 280, con el fin de atraer a nuevos usuarios, sobre todo a los más jóvenes. Sin embargo, muchos tuiteros se quejaron de este cambio y continúan escribiendo en 140 caracteres.

¿Por qué se llama tuit?

De acuerdo con sus creadores, el nombre era una alusión al sitio web de imágenes Flickr, y también a la palabra "tweet", que en inglés hace referencia al "pio" de un pájaro (de ahí que su logo sea un ave), pues es la corta extensión de los mensajes lo que caracteriza principalmente a Twitter.

Personajes importantes no se resisten a convertirse en tuiteros

Uno de los tuiteros más famosos de la plataforma es sin duda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien suele dar anuncios importantes a través de la red social.

En México, muchas instituciones y funcionarios públicos utilizan Twitter para enviar comunicados a la ciudadanía. Asimismo, esta red social fue pionera en el uso de hashtags, pequeñas frases o palabras que engloban la información en torno a un tema y que ahora se utilizan prácticamente en todas las redes sociales.

Por ello, este 12 de marzo es un día especial para toda la comunidad tuitera, al menos en México, que se encuentra entre los 10 países con más usuarios de Twitter, según una medición del 2019 de la revista británica “Spectator”.

Usuarios de Twitter (million)

Estados Unidos: 49.3 Japón: 39.8 Reino Unido: 13.7 Arabia Saudita: 11.3 Turquía: 8.8 Brasil: 8.4 India: 7.8 México: 6.9 España: 6.4 Francia: 6.1

