Duerme, ronronea y juega: “MarsCat”, así es este gato robot

Duerme, ronronea y juega: "MarsCat" es un gato robot que se robó la atención del salón anual de las tecnologías de gran consumo CES 2020 (Consumer Electronics Show).

El gato me parece una excelente compañía para niños, adultos, jóvenes, ancianos, y me interesa demasiado porque cuando le tocas la cabeza, se duerme o se despierta, y también me dijeron que cuando le tocas la parte de la espalda también interactúa contigo". Kelly Oscco, visitante

Como se observa en las imágenes este gato robótico emula los movimientos y los sonidos de un felino real, incluso mueve los ojos.

Primer gato mascota biónico del mundo

"MarsCat" es el primer gato mascota biónico del mundo desarrollado por Elephant Robotics, según sus creadores su objetivo es ser un animal robótico de compañía que consuele y sorprenda a su dueño.

Al igual que un gato real, "MarsCat" es totalmente autónomo. No se necesita instrucción adicional para controlar sus movimientos.

Algunas personas no pueden tener un gato de verdad, son alérgicos o sus departamentos no se los permiten, entonces pueden tener estos y cuidarlos cuando están en casa". Junyi “Joey” Song, director de Elephant Robotics

Junyi “Joey” Song, director de Elephant Robotics, dice que este menino es “totalmente sensible y puede realizar diferetentes interacciones”.

Puede sentir cuando lo acaricias, escuchar tu voz, ver tu cara y jugar con juguetes”. Junyi “Joey” Song, director de Elephant Robotics

Y asegura que cada "MarsCat" es único desde sus ojos, pasando por su cuerpo y hasta su personalidad.

Aunque son producidos por la misma compañía, cada gato tiene su propia personalidad. Algunos son más juguetones, mientras que otros son perezosos y prefieren descansar”. Junyi “Joey” Song, director de Elephant Robotics

Todo sobre CES 2020

El evento que reúne a los gigantes de la electrónica y la tecnología, es conocido como el mayor espectáculo tecnológico del año.

CES 2020 comenzó este martes y se extenderá hasta el 10 de enero en ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?