“El internet no está hecho para las mujeres”: Tim Berners-Lee

“El internet no funciona para las mujeres y las niñas” eso fue lo que dijo el creador de la web, Sir Tim Berners-Lee, este jueves durante el aniversario número 31 de la World Wide Web.

Una investigación realizada por la World Wide Web Foundation de Berners-Lee para defender una red libre y abierta para todos, aseguró que existe una "peligrosa tendencia" de abusos en línea que amenaza el avance hacia la igualdad de género.

El mundo ha logrado importantes avances de cara a la igualdad de género, gracias al impulso incesante de activistas en todo el mundo. No obstante, me preocupa mucho los peligros a los que se enfrentan las mujeres y las niñas en la web”. Sir Tim Berners-Lee, creador de la web.

El famoso experto informático señaló que los abusos en línea contra las mujeres son generalmente hacia mujeres de color, de la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables.

El estudio demostró que más de la mitad de las mujeres jóvenes encuestadas han sufrido de violencia en línea, como: acoso sexual, mensajes amenazantes o redistribución de fotos íntimas sin su consentimiento.

Lo cual lleva a las mujeres y niñas a abandonar su trabajo o escuela, además de que daña sus relaciones interpersonales y provoca una enorme angustia.

La Fundación destacada que estos abusos en línea silencian a las mujeres y por ende privan al mundo de sus opiniones e ideas. Incluso muchas de ellas, sobre todo periodistas y políticas, han sido excluidas del internet.

Por otro lado, la investigación destacó que la discriminación de género en el internet se mantiene “oculta” pues los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para juzgar las habilidades y definir las oportunidades de las mujeres.

En 2018, una importante herramienta para la automatización de procesos de reclutamiento fue puesta en desuso cuando quedó en evidencia que sistemáticamente subestimaba a las mujeres, debido a que fue entrenada utilizando datos históricos de cuando eran los varones quienes desempeñaban esos roles.

Además, se indicó que la mayoría de las mujeres del mundo todavía no están conectadas a internet, en parte porque no pueden pagarlo, porque no tienen acceso a la tecnología necesaria o las habilidades para usarla.

Un mundo en el que tantas mujeres y niñas se ven privadas de acceder a algo tan fundamental es completamente inaceptable. Ahora, más que nunca, la web tiene que funcionar para todos y todas". Sir Tim Berners-Lee, creador de la web.

El fundador del internet, dijo que una prioridad central para su Fundación en 2020 y en años venideros será abordar la desigualdad de género en línea.

Continuaremos investigando los peligros que acechan en línea, así como las necesidades en materia de políticas públicas, para cerrar la brecha digital de género y para abogar por políticas que empoderen a las mujeres". Sir Tim Berners-Lee, creador de la web.

La investigación destaco que la discriminación de género en el internet se mantiene ‘oculta’. Foto: World Wide Web Foundation

La web en tiempos de crisis

De acuerdo con Berners-Lee el brote de coronavirus demuestra lo urgente que es la necesidad de actuar.

Cuando las oficinas y las escuelas cierran, la web es un salvavidas que nos permite seguir trabajando, educando a nuestros hijos y accediendo a información vital para mantener seguros y saludables”. Sir Tim Berners-Lee, creador de la web.

La mayoría de las mujeres del mundo todavía no están conectadas a internet. Foto: World Wide Web Foundation

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?