El Pentágono publica, de manera oficial, videos de ovnis

El Pentágono publicó tres videos donde aparecen, en cada uno, objetos voladores no identificados (ovnis). Los videos duran unos segundos, pero se aprecian los extraños artefactos.

El Departamento de Defensa señaló que se autorizó la publicación de los archivos no clasificados de la Marina, los cuales ya habían sido confirmados meses atrás por la Marina de los Estados Unidos.

El Pentágono, en un documento que llamó Declaración del Departamento de Defensa sobre la publicación de videos históricos de la Marina, explicó los videos de la siguiente manera:

El Departamento de Defensa ha autorizado la publicación de tres videos no clasificados de la Marina, uno tomado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, que han estado circulando en el dominio público después de lanzamientos no autorizados en 2007 y 2017”. Pentágono

Videos no revelan capacidades o sistemas sensibles

La dependencia señaló que la Marina de los Estados Unidos reconoció, previamente, que los videos que circularon eran suyos.

El Pentágono determinó que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados.

La Marina de los Estados Unidos reconoció previamente que estos videos que circulaban en el dominio público eran, de hecho, videos de la Marina”. Pentágono

Aquí, uno de los videos:

La historia de los videos

El año pasado, la Marina de Estados Unidos captó en video objetos voladores no identificados (ovnis). Los videos se difundieron a través de redes sociales y habrían sido tomados por aviones estadounidenses en 2004 y 2015.

Estas filtraciones hicieron que la Armada hablara públicamente sobre una investigación pendiente en torno a los avistamientos hechos por sus pilotos, lo que describen como un "fenómeno aéreo no identificado" (UAP por sus siglas en inglés) en el espacio aéreo estadounidense en ambas costas.

Los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como "no identificados", su nombre más común ovnis.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?