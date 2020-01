Ella es Vyommitra, la humanoide hindú hecha para ser “amiga del cielo”

La agencia espacial de India reveló al mundo esta semana a Vyommitra, una humanoide creada para ser parte de la primera misión tripulada del país hindú al espacio.

Conoce a la humanoide hindú Vyommitra, la amiga del espacio

El pasado miércoles 22 de enero, la agencia espacial de India presentó a su prototipo de robot medio humanoide en el simposio “Human Spaceflight and Exploration - Present Challenges and Future Trends in Bangalore”, bautizada como Vyommitra, que realizará un vuelo de prueba para el vehículo aéreo 'Gaganyaan', que será la primera misión tripulada del país al espacio.

La medio humanoide, llamada Vyommitra que significa “amiga de los cielos”, tiene un diseño antropomórfico, lo que significa que sus brazos y torso de tamaño humano imitarán el movimiento y la actividad de la tripulación e informarán a la Organización de Investigación Espacial India con datos para su posterior análisis, a fin de perfeccionar el vuelo espacial humano.

Esto hará la humanoide Vyommitra en el espacio

Vyommitra también podrá realizar actividades de operación de soporte vital, monitorear los parámetros del módulo de la tripulación y las pruebas del sistema de escape de la tripulación, entre otras cosas.

El jefe de la ISRO (Organización de Investigación Espacial de la India), K. Sivan, dijo que cuatro astronautas fueron seleccionados para el vuelo tripulado e irían a entrenarse en Rusia a finales de este mes.

Dijo que ISRO enviará un vuelo de prueba a fines de 2020 como una operación de preparación para Gaganyaan, que se espera que despegue en diciembre de 2021.

Vyommitra una amiga del cielo y celebridad en la tierra

Durante su presentación en el simposio “Human Spaceflight and Exploration - Present Challenges and Future Trends in Bangalore” los asistentes aprovecharon la oportunidad y según agencias internacionales varios de ellos aprovecharon para tomarse fotos junto a la medio humanoide Vyommitra como si de una celebridad se tratara.

Hasta el momento no se sabe más información de la humanoide.

Los asistentes aprovechan para tomarse fotografías con Vyommitra. Foto: AFP

