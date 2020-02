¿Cómo reconocer una relación tóxica? Esto dice experta

¿Cómo reconocer si estas en una relación tóxica? De acuerdo con la doctora María del Pilar Méndez Sánchez, de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un nuevo concepto que se refiere a un vínculo en el que alguien se daña a sí mismo y a otra persona, y existen una serie de señales que pueden servir de advertencia.

Lo tóxico es cuando estás dañando no solamente lo tuyo, sino también estás contagiando al otro, empiezas a quitarle, por ejemplo, sus expectativas, sus éxitos, a estar minimizando sus virtudes, por eso es que se ha llevado este concepto a lo tóxico, porque contagias al otro”. Doctora Pilar Méndez, profesora de psicología UNAM.

Señales de alerta

La experta explica que una señal común son los celos desmedidos en las relaciones toxicas, pero hay otros signos presentes:

Control de gastos e ingresos

Invasión de la privacidad

Criticar la forma de vestir, pensar y opinar

Minimizar

Comparación

Y añade que una de las características principales de este tipo de relaciones es que el deterioro de la vida en pareja es a través de acciones violentas.

La experta también asegura que los conflictos pueden escalar de lo privado a lo público, así como afectar el ámbito familiar, laboral y social.

Ya no quieres llegar a casa si ya están en cohabitación, ya no quieres estar en alguna fiesta, ya la relación no puede estar, ya no puedes estar con una persona”. Doctora Pilar Méndez, profesora de psicología UNAM.

¿Cómo afecta una relación toxica?

Entre las afectaciones psicológicas que una relación tóxica puede provocar está el deterioro de la salud emocional, lo cual genera emociones negativas que impactarán a ambos miembros.

La especialista señala que un aspecto importante a considerar es que una persona puede estar en una relación tóxica sin darse cuenta.

Una persona puede estar en una relación tóxica sin darse cuenta porque se normalizan las actitudes tóxicas de la pareja, se normalizan además conductas que pudieran haber sido normales en el desarrollo y entonces parece que están siendo normales en ti, por ejemplo si en tu familia eran común los gritos, cuando te grite tu pareja vas a decir ‘bueno es normal’”. Doctora Pilar Méndez, profesora de psicología UNAM

Esto a su vez complica la identificación y solución del problema, ya que una persona que vive una relación de violencia siente que está sola debido a que fue alejada de sus redes de apoyo compuestas por amigos y familiares.

No podemos separarnos porque a lo mejor no tenemos el sustento, porque a lo mejor incluso no tenemos el conocimiento de qué podemos hacer, a quién nos tenemos que acercar”. Doctora Pilar Méndez, profesora de psicología UNAM.

Las personas pueden aceptar a una pareja tóxica por una normalización de la violencia. Foto: Internet

¿Por qué se acepta una relación tóxica?

La académica menciona que las personas pueden aceptar a una pareja tóxica por varios factores, como la normalización de conductas tóxicas en el desarrollo, por baja autoestima, depresión o incluso por estar en un momento de duelo emocional.

Queremos que alguien nos ayude, empezamos a involucrar sin empezar a hacer realmente un análisis de la pareja”. Doctora Pilar Méndez, profesora de psicología UNAM.

Una persona puede estar en una relación tóxica sin darse cuenta. Foto: Internet

43.2% de las mujeres en México han sufrido violencia

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, en México el 43.2% de las mujeres de más de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en su última relación.

De estas mujeres:

37.5% declaró haber recibido agresiones emocionales

23.4 % recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos

Dos de cada diez mujeres dijeron haber sufrido algún tipo de violencia física

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?