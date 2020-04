Un grupo de investigadores del Instituto de Nacional de Salud de Bethesda, de Estados Unidos, demostró que las gotas de saliva que salen de la boca al hablar se comportan de manera distinta cuando se usa o no un cubrebocas o mascarilla.

Los resultados del experimento, publicados en la revista New England Journal of Medicine, muestran cómo las gotas de saliva se desplazan por el aire de manera diferente durante una conversación si el emisor usa un cubrebocas o no.

En el experimento también participaron investigadores de la escuela Perelman de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, que usaron láseres para destacar las gotas de saliva que salen de la boca de un hablante al repetir la expresión “Mantente sano” en el interior de una caja de cartón.

El interior de la caja estaba pintado de negro. El recinto se colocó debajo de un filtro de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) para eliminar el polvo.

El estudio demuestra que la emisión de gotas de saliva de una persona que decía "mantente sano” sin usar mascarilla van desde los 20 hasta 500 micrómetros.

Las gotas produjeron destellos al pasar a través de la hoja de luz del láser y a mayor intensidad o volumen que se decía la frase se puede observar mayor cantidad de gotas de saliva.

Cuando se pronunció la misma frase tres veces a través de una mascarilla, el conteo de destellos se mantuvo en un nivel muy bajo, prácticamente inperceptibles.

No se evaluó la capacidad de transmisión en la saliva

Los investigadores aclaran que no se evaluó la capacidad de transmisión de virus con las gotas de la saliva mientras se habla; el objetivo fue proporcionar evidencia visual de que las gotas generadas por el habla pueden ser contenidas con el uso de un mascarilla o cubrebocas.

Sin embargo, lo que se sabe por otro estudios es que las gotas de saliva de personas infectadas con el nuevo coronavirus es uno de los mecanismos responsables de la propagación de la COVID-19.

Y que el acto de hablar genera gotas de líquido oral que varían ampliamente en tamaño y éstas pueden albergar partículas de virus infecciosos.

