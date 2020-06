Un protector de pantalla para smartphone ha sido el dolor de cabeza para usuarios con sistema operativo Android. Se trata del apodado “fondo de pantalla maldito” que provoca fallas y pérdida de información en celulares.

De acuerdo con el portal especializado Android Authority se desconoce de dónde surgió esta imagen, pero el problema fue denunciado por usuarios de redes sociales y diversos conocedores del sistema operativo.

La imagen que es un paisaje lleno de colores hace colapsar el sistema operativo. Inicialmente fue descubierto por el filtrador chino conocido en Twitter cómo “Ice Universe”.

¿Cómo es que la imagen que provoca el error?

Al ser descargada y puesta como protector de pantalla, el equipo se apaga o causa destellos en la pantalla que impiden acceder a la configuración. En la mayoría de los casos el error persiste e incluso tras reiniciar el celular.

Android Authority detalla que en los casos más extremos los usuarios tuvieron que restablecer los valores de fábrica, perdiendo así su información personal alojada en el celular.

¿Por qué sucede la fallan del “fondo de pantalla maldito”?

El portal especializado dice que sucede por el espacio de color de la imagen; es decir, la organización específica de los colores. Dicho espacio excede el rango que puede procesar el sistema, haciendo que este colapse:

“El problema principal aquí es que SystemUI solo maneja imágenes sRGB para el fondo de pantalla y no tiene ninguna verificación contra fondos de pantalla que no son sRGB. Esto puede conducir a un bloqueo particular en la clase ImageProcessHelper, ya que una variable utilizada para acceder a una matriz supera los límites de la matriz.”: Android Authority.

El error afecta a todas las versiones de Android hasta la versión 10. Entre las marcas de celulares que han presentado la falla se encuentran equipos Google, Samsung, OnePlus, Nokia y Xiaomi. Y en menor medida equipos Huawei.

