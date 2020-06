Tres de los cuatro autores del estudio publicado en la revista médica británica The Lancet sobre el uso de la Hidroxicloroquina contra el nuevo coronavirus (COVID-19) pidieron la retractación del artículo, informó la propia revista británica el jueves para medios de comunicación.

"No podemos seguir garantizando la veracidad de las fuentes de datos primarios", indicaron los tres autores a The Lancet, acusando que el cuarto y último investigador no desea difundir la información, pese a que sus tres colegas desmienten los resultados de las invetigaciones.

Publicado el 22 de mayo en The Lancet, el estudio concluía que la Hidroxicloroquina no beneficia a enfermos de la COVID-19 hospitalizados y puede inclusive ser nefasta para ellos.

no beneficia a enfermos de la hospitalizados y puede inclusive ser nefasta para ellos. Su aparición tuvo efecto mundial y repercusiones, obligando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a suspender los ensayos clínicos sobre la Hidroxicloroquina contra la COVID-19.

Pero finalmente, luego de muchas críticas que cuestionaban la metodología del estudio, incluso de parte de científicos escépticos sobre el interés de la Hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID-19, la OMS anunció el miércoles la reanudación de los ensayos clínicos con esta molécula.

Foto: Reuters.

Las críticas cuestionaban los datos en los que se basaba el estudio (96 mil pacientes hospitalizados entre diciembre y abril en 671 hospitales) recopilados por la sociedad estadounidense Surgisphere, dirigida por el cuarto autor, Sapan Desai. Escriben los otros tres autores en el texto publicado en The Lancet:

Iniciamos un análisis independiente de Surgisphere con el acuerdo de Sapan Desai para evaluar el origen de los elementos de la base de datos, confirmar que era completa y replicar los análisis presentados en el artículo",

Pero al rechazar Surgisphere trasladar la base de datos por acuerdos de confidencialidad con clientes (los hospitales donde se obtuvieron los datos), los expertos enviados "no pudieron realizar una revisión independiente e informaron de la retirada de los procesos de evaluación por parte de los colegas", agregan.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?