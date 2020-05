El director del departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Marcos Espinal, descartó este martes que sea recomendable usar como tratamiento médico contra el coronavirus (COVID-19) el medicamento Hidroxicloroquina o Cloroquina, y refirió que hay efectos secundarios, como problemas cardíacos:

La posición de la OPS es que no hay ninguna prueba que indique como recomendable la Hidroxicloroquina ni la Cloroquina contra el COVID 19. No tenemos aún resultados de ensayos clínicos que sugieran eficacia. No deben ser utilizados aún y hay estudios que sugieren que hay una tasa de efectos secundarios, como problemas cardiológicos en personas que lo están utilizando”.

Vacuna contra el COVID-19

Sobre el acceso a la vacuna contra el COVID-19, cuando esté disponible, la OPS trabajará con varios socios internacionales para tener la oportunidad de obtenerla. Se destacó el importante aporte de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuerpo que atiende el tema de acceso a la respuesta para el virus alrededor del mundo, destacó Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

La OPS ha trabajado con los socios internacionales sobre el tema de la vacuna para garantizar que los países de la región tengan acceso a la misma cuando esté disponible. No podemos permitir que el acceso a la vacuna pueda estar relacionado con la capacidad de pago de un país”.

América latina contra el COVID-19

Carissa F. Etienne, directora de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en América Latina, informó este martes que se registran 12 millones de casos de COVID-19 y 121 mil muertes en la región, lo que representa un aumento del 14% para ambos tópicos. En un mensaje dirigido a medios de comunicación, la especialista declaró:

La curva de la pandemia se aplana o recae en otras partes del mundo, (pero) el (coronavirus) escala en nuestra región. Estamos preocupados por los pobres y por otros grupos vulnerables que se encuentran en mayor riesgo de enfermedad y muerte. Existe un repunte de casos y fatalidades que se debe a que el coronavirus se arraiga y echa raíces en estos grupos”.

