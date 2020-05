Los medicamentos antihipertensivos, es decir, comunes para la presión arterial alta no incrementan el riesgo de contraer COVID-19 o de desarrollar una enfermedad grave, según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine.

El estudio, publicado en respuesta a una declaración conjunta de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, no encontró vínculos entre el tratamiento con cuatro clases de medicamentos y una mayor probabilidad para coronavirus.

Estos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA), bloqueadores beta o bloqueadores de los canales de calcio.

Además, tampoco detectó un aumento sustancial en el riesgo de enfermedades más graves (cuidados intensivos, uso de un ventilador o muerte) con ninguno de los tratamientos en pacientes con coronavirus.

Nuestros hallazgos deberían tranquilizar a la comunidad médica y a los pacientes sobre el uso continuo de estos medicamentos comúnmente recetados, que previenen eventos cardíacos potencialmente graves", dijo el investigador principal, Harmony Reynolds , de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos.

Para el estudio, los investigadores identificaron pacientes en el registro de salud electrónico de Langone Health de la NYU con los resultados de la prueba COVID-19.

Antes de nuestro estudio, no había datos experimentales o clínicos que demostraran las consecuencias del uso de estos medicamentos de una forma u otra en personas en riesgo de COVID-19", apuntó la líder del estudio, Judith Hochman .

