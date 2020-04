Alejandro García es uno de los mexicanos que brillan en el extranjero y ponen en alto el nombre de nuestro país.

Es un genio... Con 23 años de edad es parte del desarrollo de motores de la Fórmula 1 desde agosto pasado, cuando empezó a trabajar en el diseño y construcción en el equipo de Mercedes AMG High Performance Powertrains, en el Mercedes-Benz Technology Centre en Brixworth, Northampton (Inglaterra).

Pero ante la pandemia por el coronavirus, Alejandro, y sus compañeros del equipo de la máxima categoría en el automovilismo, están enfocados en la fabricación de una máquina de Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) que ayuda a pacientes diagnosticados con COVID-19 y que puede producirse a grandes cantidades en poco tiempo.

Es una situación muy preocupante, se han perdido muchas vidas y es por eso que llegó el llamado a Mercedes para fabricar estos respiradores para ayudar a las personas y al final no importa si eres mexicano, si eres inglés o eres alemán; al final de cuentas lo que queremos es salvar vidas y salir adelante juntos como seres humanos”.

Nacido en la Ciudad de México, Alejandro se mudó al Reino Unido con el objetivo de cursar la carrera de Ingeniería en Motorsport en la Oxford Brookes University, y luego de terminar la escuela consiguió su meta anhelada: ser parte de la Fórmula Uno.

Pero antes de lograrlo, vivió un momento que le dio un giro a su vida.

Cuando tenía 17 años, tuve un virus en el cerebro; estuve en el hospital durante tres semanas y recuerdo una noche empecé a ver la película de Rush y me inspiró mucho su historia”.

Alejandro vive centrado, con los pies en la tierra, sin perder la humildad y orgulloso de ser mexicano aunque extrañando a su familia y a sus seres queridos.

Hay algunos sacrificios que se hacen al perseguir este sueño como no estar en el país más hermoso del mundo que es México. Yo sí me siento respaldado por México y respaldado por todas las personas que me empujaron mucho para llegar hasta acá”.

A pesar de su edad, es un gran ejemplo para muchos jóvenes de nuestro país a los que les pide jamás dejar de luchar por sus sueños.

Muchas personas tienen muchos sueños, pero lo que en verdad te puede impulsar mucho como persona y como ser humano, es ese motivo que tienes dentro de tu corazón, de tu alma”.

Datos curiosos de Alex García:

Nombre completo: Alejandro Garcia Guerrero

Comida favorita: Pozole

Serie favorita: Flash

Personaje favorito: Mary Poppins

