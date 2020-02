Mexicano resuelve otro problema óptico que Newton no pudo

Rafael González, estudiante mexicano de un doctorado en ingeniería física en el Tec de Monterrey, descubrió la respuesta a la falla óptica conocida como aberración cromática, misma que propio Isaac Newton había intentado resolver.

Es la segunda vez que Rafael González termina con una incógnita que aquejaba Newton hace más de 300 años, pues a mediados del 2019 este estudiante de doctorado del Tec de Monterrey halló la solución a la aberración esférica en lentes ópticos, con la que ahora muchas industrias de telescopios y cámaras podrán reducir grandes costos.

[Aquí conoce más sobre los grandes descubrimientos del estudiante Rafael González]

Este estudiante mexicano de doctorado en el Tec de Monterrey publicó la respuesta al problema en conjunto con su mentor, el investigador de la misma casa de estudios Julio César Gutiérrez, en el Journal of The Optical Society of América.

En esta publicación, Rafael González y Julio César Gutiérrez plasmaron la fórmula que demuestra que es posible resolver la aberración cromática con un solo lente.

Este es un problema que parecía imposible de resolver.

¿Qué es la aberración cromática, resuelta por Rafael González?

La aberración cromática o esferocromática hace que los colores de la luz se dispersen al pasar por un lente y no se puedan enfocar en un mismo punto.

Si Newton estuviera vivo, creo que le gustaría leer mi tesis doctoral”. Rafael González, estudiante de doctorado del Tec de Monterrey.

De acuerdo con Rafael González y Julio César Gutiérrez, Newton asumió en su libro “Opticks” que no se puede hacer un sistema de una sola lente que corrija la aberración cromática.

Científicos como Newton se lo plantearon, pero también Huygens, Descartes, Abbe; fue un problema atacado por muchos físicos”. Julio César Gutiérrez, investigador del Tec de Monterrey.

Lo que lograron Julio César y Rafael fue una fórmula matemática con una solución aproximada, pero válida, de que se puede corregir la aberración cromática en un solo lente.

El estudiante del Tec de Monterrey explica que su fórmula es un modelo que da un óptimo de la superficie de una lente para minimizar la aberración cromática.

La solución de Julio César y Refael fue descrita a detalle en el artículo Analytic design of a spherochromatic singlet.

¿Para qué sirve el descubrimiento de Rafael y Julio Cesar?

El doctor Julio César Gutierrez, director del Centro de Óptica del Tec campus Monterrey y revisor de la tesis doctoral de González, explica que la labor de este mexicano, a través de estas soluciones, podría tener un efecto en cómo se abordarán ahora los problemas ópticos.

El impacto tiene que ver con una reformulación de cómo atacar problemas de diseño óptico, es decir, a nivel de cómo se estudia la teoría de diseño óptico”. Julio César Gutiérrez, investigador del Tec de Monterrey.

¿Qué sigue para Rafael y sus investigaciones?

El estudiante mexicano de doctorado del Tec de Monterrey, Rafael González, quiere seguir resolviendo problemas, inspirado en los grandes de la ciencia.

Rafael González ahora está trabajando con la Universidad de Oxford y la Universidad Mixteca en una lente de microscopio que se pueda usar en los celulares.

Además, trabaja en dos libros junto con Gutiérrez y Alejandro Chaparro; uno para el Institute of Physics, en Reino Unido y otro para la Sociedad Internacional de Óptica, en Estados Unidos.

Su objetivo, dice, es enfocarse en la teoría de la lente aplanática (para resolver aberraciones ópticas) junto con lo que ya ha resuelto.

Ya se resolvieron dos problemas muy importantes dentro de la teoría y estoy convencido de que solo necesito el tiempo y el recurso para seguir". Rafael González, estudiante de doctorade del Tec de Monterrey.

Ahora, González quiere obtener la ecuación general de un sistema óptico que sea libre de las cinco Aberraciones de Seidel (o aberraciones monocromáticas clásicas).

