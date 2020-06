En medio de una crisis sanitaria derivada de una pandemia como es la de la COVID-19 los modelos matemáticos toman relevancia al permitir un acercamiento al probable desarrollo de la enfermedad y para el trabajo de políticas públicas, por lo que haremos un acercamiento a lo qué dicen los diversos modelos matemáticos para el caso de México.

Primero hay que explicar que los modelos matemáticos son proyecciones estadísticas que, a partir de una cierta cantidad de datos, ayudan a hacer estimaciones respecto a diversos fenómenos o procesos, en este caso la evolución de la pandemia.

Sin embargo, los modelos matemáticos no siempre son perfectos, incluso suelen presentar resultados sumamente diferentes, esta vez nos enfocaremos en tres modelos.

El modelo de Youyang Gu que estima 81 mil 526 muertos

Youyang Gu, científico de datos egresado del Tecnológico de Massachusetts (MIT), cuyo modelo es usado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estimó que en México el coronavirus dejará 81 mil 526 muertos, pero podrían ser hasta 124 mil 386 en el peor de los escenarios.

Este modelo establece que el pico de la epidemia se producirá el 25 de julio con 1,898,795 casos activos con un rango entre 530 mil y 3 millones 165 mil casos.

Mientras que el pico de muertes ocurriría el 6 de agosto con 1,009 muertes en ese día con un rango entre 285 y 1,685 fallecimientos.

En este modelo se estima las infecciones totales en los países y no solamente las personas que salieron positivas en pruebas de COVID-19, Youyang Gu explica que “a la gran mayoría de los individuos no se les hacen pruebas, y por lo tanto no se reportan como casos positivos”.

El modelo SC-COSMO

El PADeCI, Proyecto de Análisis de Decisiones para Contextos Inciertos, es un grupo multidisciplinario que surgió en el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y crearon en colaboración con expertos de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, el modelo SC-COSMO (Stanford-CIDE COronavirus Simulation MOdel).

Este modelo epidemiológico matemático busca dar seguimiento a la epidemia de COVID-19 en México.

El modelo SC-COSMO permite proyectar cómo se comportará la pandemia del nuevo coronavirus bajo diferentes intervenciones como la Jornada Nacional de Sana Distancia decretada en México y contempla las distintas maneras en que interactúan diferentes grupos demográficos en la población sobre la que se quiera obtener proyecciones, pues los patrones socioculturales de convivencia influyen directamente en la manera en que se puede extender el número de contagios.

El modelo SC-COSMO se estimó que el distanciamiento social en México alcanzó un total de 44% y proyectaron cuatro escenarios diferentes:

Sin intervención (si no hubieran existido medidas de distanciamiento): el pico de la curva epidemiológica habría sucedido el 06 de mayo con 33 mil 031 casos nuevos confirmados ese día y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección hubiera sido de 692 mil 181.

(si no hubieran existido medidas de distanciamiento): el pico de la curva epidemiológica habría sucedido el 06 de mayo con 33 mil 031 casos nuevos confirmados ese día y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección hubiera sido de 692 mil 181. Con Jornada de Sana Distancia hasta el 31 de mayo : el pico de la curva epidemiológica sucedería el 21 de junio con 28 mil 757 casos nuevos confirmados ese día y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección serían de 680 mil 008.

: el pico de la curva epidemiológica sucedería el 21 de junio con 28 mil 757 casos nuevos confirmados ese día y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección serían de 680 mil 008. Con Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de junio : el pico de la curva epidemiológica sucedería el 17 de julio con 14 mil 815 casos nuevos confirmados ese día y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección serían de 626 mil 390.

: el pico de la curva epidemiológica sucedería el 17 de julio con 14 mil 815 casos nuevos confirmados ese día y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección serían de 626 mil 390. Con Jornada de Sana Distancia hasta el 31 de agosto: el pico de la curva epidemiológica sucedería el 27 de junio con 6 mil 839 casos nuevos confirmados ese día y el número total de casos confirmados acumulados al final de la proyección serían de 381,854.

Modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington proyecta de manera preliminar cerca de 20 mil muertes en México para principios el 4 agosto.

El pronóstico actual de IHME dura hasta el 4 de agosto y las proyecciones cambiarán a medida que se adquieran y analicen nuevos datos.

La proyección para México es de 6 mil 859 muertes para el 4 de agosto, con un rango de 3 mil 578 a 16 mil 795, (actualmente al 2 de junio suman 10 mil 167).

Además, se proyecta que algunos de los estados del país pueden llegar a tener escasez de recursos hospitalarios para los pacientes enfermos con la COVID-19 como en Baja California, Quintana Roo y la Ciudad de México.

