Los niños infectados con el nuevo coronavirus podrían no transmitirlo tanto como los adultos, pero aún no hay suficientes resultados en estudios para avalarlo, informaron destacados epidemiólogos británicos este martes.

La doctora Rosalind Eggo, modeladora de enfermedades infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, mencionó que hay señales que indican que los niños podrían no propagar el nuevo virus tanto como los adultos.

“Hay indicios de que (los niños) son menos infecciosos, pero no es seguro”, aseguró la médica, quien participa en un comité que asesora al Gobierno británico sobre la transmisión del nuevo coronavirus entre niños y dentro de escuelas.

En ese sentido, comentó que es muy difícil determinar cuán contagiosos son los niños que no muestran señales de estar enfermos, aunque sostuvo que está comenzando a surgir algo de evidencia de que habría una menor posibilidad de infección a través de ellos.

Su investigación ha mostrado que hay un nivel mucho menor de infecciones sintomáticas en los menores de 20 años, quizás hasta un 20% de los infectados muestran síntomas clínicos.

La inmunidad de los humanos contra el coronavirus

Por su parte, John Edmunds, miembro del Grupo Científico Asesor para Emergencias de Reino Unido, señaló que es sorprendente cómo los menores no parecen estar jugando un papel destacado en la propagación del virus.

Es inusual que los niños no parezcan estar jugando un papel importante en la transmisión, porque en la mayoría de virus respiratorios y bacterias desempeñan un papel central, pero en este caso no lo parece”. John Edmunds, profesor de la escuela Higiene y Medicina Tropical de Londres

Además, desatacó que solamente hay un brote documentado asociado con un colegio, lo cual es sorprendente; no obstante, indicó que potencialmente podría ser una mala noticia que la inmunidad humana al virus parece no ser muy duradera.

También podemos ver en otros coronavirus, los que causan tos y resfriados, que los individuos nuevamente parecen no tener inmunidad a largo plazo en particular a muchos de esos virus y, por lo tanto, les permiten infectarse más tarde. Esas son potencialmente malas noticias: que la inmunidad puede no durar tanto tiempo contra este virus”. John Edmunds, profesor de la escuela Higiene y Medicina Tropical de Londres

