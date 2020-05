La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes que está estudiando un posible vínculo entre la COVID-19 y una rara dolencia infantil, similar a la enfermedad de Kawasaki, que ha provocado la muerte de niños en Estados Unidos y Europa.

Los informes iniciales apuntan a que este síndrome puede estar relacionado con la COVID-19", explicó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una teleconferencia de prensa, en la que pidió colaboración mundial para "entender mejor este síndrome infantil".

Por otro lado, el doctor Hans Kluge, director de la oficina de la OMS para Europa, cree que el futuro de la pandemia del coronavirus dependerá de las acciones de la población.

Es muy importante recordar a todo el mundo que mientras no haya una vacuna ni un tratamiento efectivo, no habrá una vuelta a la normalidad. Este virus no desaparecerá simplemente, por lo que el comportamiento personal de cada uno de nosotros determinará el comportamiento del virus", dijo Kluge en declaraciones a la emisora de radio francesa Europe-1.

"Los gobiernos han hecho mucho (para limitar el virus) y ahora la responsabilidad recae en la población. Antes decíamos que la salud pública es importante para la economía. Ahora hemos visto que sin salud no hay economía, no hay seguridad nacional", agregó.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?