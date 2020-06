Este jueves, mediante un evento virtual, Sony presentó el diseño de su esperada consola PlayStation 5, además de los juegos que tendrá en exclusiva la nueva generación de videojuegos.

Sony reveló el espectacular y elegante diseño del PlayStation 5 y del PlayStation Digital Edition, algo que era sumamente esperado porque la empresa japonesa había mantenido en secreto el diseño de su consola de nueva generación, y sólo había revelado las especificaciones técnicas, así como el nuevo control que se llama DualSense.

Mayor precisión y realismo

En cuanto a las especificaciones técnicas, el PS5 integrará un CPU personalizado AMD Z en 2 con ocho núcleos a una velocidad de 3.5GHz y una GPU AMD personalizada con trazado de rayos que ofrecerá mayor potencia gráfica, por lo que los objetos de los juegos se verán con mayor precisión y realismo.

Además, el PlayStation 5 contará con una unidad de almacenamiento interno (SSD) de 825GB que eliminará los tiempos de carga, mientras que el nuevo motor de audio Tempest promete brindar una experiencia inmersiva para los jugadores.

Se espera que la consola esté en el mercado para finales de este 2020; así que los Reyes Magos y Santa Claus deben ir haciendo sus ahorros, ya que se calcula que el precio rondará entre los 17 mil y 20 mil pesos.

Los juegos exclusivos que llegarán con el PlayStation 5

En el evento, además de conocer el nuevo diseño de la consola, Sony presentó los primeros juegos que llegarán al PlayStation 5.

Éstos son algunos de los títulos:

Grand Theft Auto V

El popular juego de la serie GTA llegará en su versión para PlayStation 5 y lo mejor es que será completamente gratis.

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man está presente en la nueva generación de la consola y con un juego donde el protagonista no es Peter Parker sino el emblemático Miles Morales, como lo vimos en la película de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Gran Turismo 7

El simulador de carreras por excelencia de PlayStation también estará disponible en la nueva plataforma con autos y espectaculares pistas.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Tras un excelente título en la PS5, los inseparables amigos llegarán al PS5. Ratchet & Clank: Rift Apart está siendo desarrollado por Insomniac Games.

Project Athia

Project Athia es una nueva propiedad intelectual desarrollada por Square Enix. Será exclusivo del PlayStation 5.

Otros que se presentaron para el PlayStation 5 son:

Stray

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Destruction Allstars

Kena: Bridge Spirits

Goodbye Volcano Hight

Oddworld: Soulstorm

Ghostwire Tokyo

JETT: The Far Shore

Hitman 3

Astro's Playroom

NBA 2K21

Demon's Souls

Resident Evil 8 Village

Pragmata

Deathloop

Horizon: Forbidden West

