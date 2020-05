Pokemon Go: el famoso videojuego celebra el Día de la Comunidad de Seedot

El famoso videojuego conocido como “Pokemon Go” celebra este domingo uno de los eventos preferidos por los gamers: el Día de la Comunidad de Seedot, una criatura perteneciente al videojuego.

El evento tiene lugar una vez al mes y dura unas pocas horas.

En este periodo de tiempo se podrán encontrar muchos ejemplares de una especie de Pokémon concreta. Además de que puede salir alguno tipo “shiny”, y con ello, aprender un movimiento exclusivo al evolucionar el personaje.

Durante el evento del videojuego que se puede encontrar en la Play Store o Apple Store, los inciensos durarán tres horas y los usuarios recibirán el triple de experiencia por captura.

Incluso si durante el evento o dos horas antes del final del mismo, los usuarios logran evolucionar al pokemon Seedot a su forma final, es decir, Shiftry, éste aprenderá un movimiento exclusivo.

Pero no te preocupes, si no conoces el videojuego conocido como “Pokemon Go”, aquí te decimos algunos datos para que te convenzas de jugarlo.

¿Qué es Pokemon Go?

Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada basado en la localización, desarrollado por la compañía Niantic.

El juego consiste en buscar y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar con ellos, lo que implica desplazarse físicamente por las calles de la ciudad para progresar, sin embargo, en esta cuarentena por el COVID-19 no será necesario salir de casa.

Los mapas de Pokémon GO integran diferentes Pokeparadas (Pokéstops) que permiten conocer museos, instalaciones artísticas, monumentos y lugares históricos, entre otros.

También hace uso de monedas llamadas pokemonedas, las cuales pueden ser intercambiadas por elementos cosméticos y de utilidad.

Cuando el jugador o entrenador Pokémon enciende la cámara de su teléfono, se puede encontrar con una imagen virtual de un Pokémon, superpuesta sobre la escena real tras la lente.

Para capturar las criaturas, se utilizan pokebolas. Esta es una de las características por la que se considera que el juego se basa en la realidad aumentada, ya que permite ver la realidad mezclada con elementos de ficción a través de un teléfono inteligente.

