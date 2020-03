Reto Viral: Encuentra el ratón en esta imagen

Un nuevo reto viral ha comenzado a circular por Internet y redes sociales, se trata de una prueba de astucia que pone a prueba la capacidad de atención de todos aquellos que deciden realizarlo y consiste en encontrar al ratón en esta imagen:

Se trata de una imagen creada y publicada por el ilustrador Gergely Dudás o mejor conocido como @thedudolf, “El rey de los retos virales”.

En esta ocasión, el joven ilustrador ha escondido un ratón entre un montón de ardillas para poner a prueba a sus seguidores.

Aunque no existe un límite de tiempo para encontrar al simpático roedor, la idea es que los intrépidos que aceptan el reto viral no tarden más de 5 minutos, pues la imagen no tiene ningún truco que impida ver con claridad al ratón.

El rey de los retos virales, también da la solución

Como muchas pruebas, este reto viral también cuenta con una solución; sin embargo, su creador recuerda que es importante esforzarse primero antes de llegar a la solución.

La respuesta también la ha compartido a través de su cuenta de Instagram y la puedes consultar aquí.

Puedes seguir a este joven ilustrador y no perderte sus retos, además de admirar sus creaciones.

Su cuenta tiene más de 25 mil seguidores y la mayoría espera con ansias su siguiente acertijo visual.

Otros retos virales

El ilustrador, ya conocido por compartir imágenes que ponen a prueba la habilidad de observación de usuarios de redes y seguidores, compartió este nuevo acertijo visual, muy similar o comparable a las ilustraciones de “¿Dónde está Wally?”, que comenzaron publicarse a finales de la década de los 80.

El joven húngaro, también conocido como Dudolf, ya ha compartido antes este tipo de juegos, que también se han convertido en un verdadero reto viral.

En Navidad realizó una ilustración donde “escondió” entre varios personajes característicos de estas fechas animales o personas que no precisamente pertenecían a dichas fiestas y también uno muy particular donde invitaba a los internautas a encontrar el gorro de Santa Claus.

