Twitter informó que eliminó más de 170 mil cuentas vinculadas a una operación de influencia en la red respaldada por el Gobierno chino que difundió engañosamente mensajes favorables al a su manejo de la pandemia del coronavirus.

La compañía suspendió una red principal de 23 mil 750 cuentas altamente activas, así como una red más extensa de alrededor de 150 mil cuentas “amplificadoras” utilizadas para impulsar el contenido de las primeras.

Twitter, junto con los investigadores que analizaron las cuentas, dijo que la red era en gran medida una cámara de eco de cuentas falsas sin mucha más extensión.

Esas miles de cuentas también han servido para promover las opiniones de Pekín sobre la lucha contra el coronavirus y las protestas antirracistas en Estados Unidos, apuntó el grupo de expertos australiano ASPI, que analizó el flujo de tuits.

"Si bien el Partido Comunista Chino no permite que el pueblo chino use Twitter, nuestro análisis muestra que no duda en usarlo para difundir propaganda y desinformación internacionalmente", dijo un responsable de ASPI, Fergus Hanson.

La mayoría de los mensajes fueron escritos durante el horario laboral chino, sobre todo durante la semana, lo que "sugiere claramente una falta de autenticidad y una coordinación", según ASPI.

China es "la mayor víctima de desinformación", replicó una portavoz de la diplomacia china, Hua Chunying.

"Si Twitter quiere cumplir con su parte del contrato, debería cerrar las cuentas organizadas y coordinadas para atacar y desacreditar a China", sugirió Hua, usuaria de la red social.

Esta supresión masiva de cuentas es la segunda ofensiva en un año de compañías tecnológicas de Estados Unidos para frenar las redes de influencia atribuidas al gobierno chino.

La compañía también eliminó dos operaciones más pequeñas respaldadas por gobiernos que atribuyó a Rusia y Turquía, ambas centradas en audiencias domésticas.

Twitter dijo que la red china tenía enlaces a una campaña anterior, también apoyada por Pekín, desmantelada el año pasado por Twitter, Facebook y YouTube, la plataforma de vídeos en línea de Google, que había estado impulsando narrativas engañosas sobre la dinámica política en Hong Kong.

La nueva operación también se centró en Hong Kong, pero además promovió mensajes sobre la pandemia del coronavirus, el multimillonario chino exiliado Guo Wengui y Taiwán, dijeron los investigadores.

Renee DiResta, del Observatorio de Internet de Stanford, dijo que la actividad en la red relacionada con el coronavirus se intensificó a finales de enero, cuando el brote se extendió más allá de China, y se disparó en marzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no ha respondido a la solicitud de comentarios.

