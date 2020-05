Un grupo de astrónomos capturaron la imagen de un tipo súperraro de galaxia, descrita como un “anillo de fuego cósmico”, que podría cambiar la forma en que se piensa se crean las galaxias.

Esta galaxia llamada R5519.está a 11 mil millones de años luz, según el artículo que se publicó en la revista Nature.

Esta galaxia no es una burbuja o disco de estrellas, como la mayoría de estas formaciones estelares, sino una dona gigante, con un enorme agujero perforado en su centro y su alrededor es como un anillo de fuego.

El investigador a cargo del proyecto, Titantian Yuan, del Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions de Australia la describe como un tipo raro de galaxia conocida como galaxia anillo.

Esta galaxia no se formó por procesos internos, sino debido a una terrible colisión entre dos galaxias. una pasa por en medio de la otra arrasando con lo que había en el centro lo que le da la forma de dona gigante.

La galaxia R5519 es la primera de anillo de fuego producida por una super colisión encontrada a 11 mil años luz de distancia, lo que la convierte en un objeto conocido en el universo temprano.

Es un objeto muy curioso que nunca hemos visto antes", Tiantian Yuan, astrónomo

El borde exterior del anillo de R5519 es bastante grande, alrededor de 42 mil 400 años luz de diámetro, mientras que el agujero de en medio tiene unos 17 mil 612 años luz de diámetro, sin rastro detectable del cúmulo de estrellas que normalmente suelen encontrarse en un centro galáctico.

Algunas galaxias en anillo parecen haber tenido formaciones relativamente pacíficas, producidas por procesos como la resonancia orbital o la acumulación de material de otra galaxia cercana, sin embargo esta parece haberse originado de una manera violenta.

Yuan y un equipo de colegas de todo el mundo usaron datos espectroscópicos para identificar la galaxia. Según la evidencia esta podría ser la primera “galaxia de anillo de colisión” que ha sido localizada en las primeras etapas del universo.

Además de utilizar tecnología 3D para recrear cómo pudo ser la violenta colisión interestelar que daría origen al asombroso anillo de fuego de esta galaxia.

