Canonización de Carlo Acutis y el fenómeno de la “Carlomanía”

Alberto Barranco comenta sobre la multitud de fieles provenientes de varios países que se reunió en la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, presidida por el Papa León XIV.

Al concluir el acto, los asistentes notaron que Carlo Acutis seguía presente en cada rincón del Vaticano. Desde pósters, estampas, biografías en múltiples idiomas, portallaves y misales, el llamado Santo del Milenio se convirtió en el protagonista del evento, indica Barranco.

El “santo del milenio” y su impacto

Carlo Acutis, quien falleció a los 15 años víctima de leucemia, dejó una huella profunda por su labor apostólica a través de las redes sociales. Su figura es ahora un referente para los jóvenes, consolidándose como un símbolo del mundo digital dentro de la fe católica.

“Carlo Acutis es el santo del escenario cibernético, el santo de nuestro tiempo”, se destacó durante las celebraciones, evidenciando la magnitud del fenómeno conocido como “Carlomanía”, refiere el comentarista.

El auge de la devoción inspiró a un productor mexicano, Juan Carlos Corredano, director general de CCC of América, a realizar una película animada sobre la vida del joven santo. El film fue presentado en premier ante el Papa León XIV, consolidando el vínculo cultural y religioso con México.

Un óleo en Zapopan para los jóvenes

A la par, el pintor mexicano Ricardo Garduño creó un óleo de gran formato (180 x 110 cm) que será colocado en los muros de la Catedral de Zapopan. La obra será inaugurada el 12 de octubre, fecha que coincide con la fiesta de la Virgen de Zapopan y el aniversario luctuoso de Carlo Acutis.

El cuadro tendrá un marco especial que, mediante inteligencia artificial y realidad aumentada, permitirá que los fieles vivan una experiencia interactiva en la que Acutis “salga” del óleo para abrazar al espectador.

Con ello, se busca consolidar a Carlo como un imán para los jóvenes, conectando la espiritualidad con la tecnología en un entorno que refleja la identidad del santo del mundo digital, concluye nuestro colaborador.

