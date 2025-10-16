GENERANDO AUDIO...

A cuatro meses de iniciado su pontificado, el Papa León XIV comienza a perfilar un mensaje centrado en la justicia social, la paz y la reconciliación, temas que lo acercan al legado de su antecesor, el Papa Francisco, señala Alberto Barranco.

Durante su participación en el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Pontífice afirmó que “el hambre no es el destino del hombre, sino su perdición”, y calificó este problema como “una herida abierta en el corazón de la humanidad”. Además, fustigó el uso de los alimentos como arma de guerra, un mensaje que generó sorpresa entre algunos asistentes.

Asimismo, Barranco señala que en otra de sus actividades, León XIV recibió a un grupo de pueblos originarios de América Latina con motivo del jubileo dedicado a estas comunidades. En ese encuentro reconoció las luces y sombras de la evangelización del nuevo mundo y habló de “heridas abiertas del pasado”. Sin embargo, convocó a la reconciliación al señalar que el perdón está representado en la imagen de la Virgen de Guadalupe, de quien destacó que “hizo uno de dos pueblos al mandar un mensaje que terminaba con la enemistad que los separaba”.

El Papa también publicó una exhortación apostólica en la que subrayó que “no se puede separar la fe del amor hacia los pobres”, reforzando su postura pastoral hacia los más necesitados.

Siendo originario de Estados Unidos, aunque nacionalizado peruano, el Pontífice criticó el trato inhumano que su país de origen da a los migrantes y llamó a una paz duradera en la Franja de Gaza, basada en la creación de dos Estados, Israel y Palestina.

En los últimos días, seis presidentes latinoamericanos han visitado el Vaticano, lo que refleja el creciente liderazgo internacional de León XIV , concluye Alberto Barranco.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.