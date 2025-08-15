México podría recibir nuevo cardenal en consistorio del Papa León XIV

GENERANDO AUDIO...

Si el Papa León XIV mantiene la tradición de su antecesor, en septiembre u octubre convocará a un consistorio público para el nombramiento de nuevos cardenales. En México, la expectativa se concentra en la vacante que dejó hace tres años el obispo Javier Lozano Barragán, fallecido en Roma.

Aunque México es uno de los países con mayor número de católicos, su representación en el Colegio Cardenalicio no es proporcional. España y Argentina, con menor población católica, cuentan con más cardenales. Actualmente, México tiene siete purpurados, pero solo dos de ellos, por tener menos de 80 años, pueden votar en un eventual cónclave.

México ha tenido 34 cardenales a lo largo de su historia. El primero fue José Garibi Rivera, arzobispo de Guadalajara, ciudad que hasta la fecha mantiene una alta representación. Entre los actuales figuran Juan Sandoval Íñiguez y José Francisco Robles Ortega (Guadalajara), así como Carlos Aguiar Retes y Norberto Rivera Carrera (Arquidiócesis de México).

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, expresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, es considerado el aspirante más viable. Sin embargo, la tradición también favorece a obispos con diócesis de gran número de fieles.