Papa Francisco: ¿podrá guardar reposo total?

Alberto Barranco platica sobre la salud del Papa Francisco quien superó un episodio que pusó su vida en riesgo. Sin embargo, su alta médica viene acompañada de una advertencia clara por parte del equipo que lo atendió: deberá guardar reposo por al menos 60 días.

“El mayor riesgo no es médico, es de carácter”, me dijo una fuente en Roma comenta Barranco. “El Papa Francisco no es hombre de reposo, es hombre de calle”.