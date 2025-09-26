Papa León XIV exige acción global ante crisis climática

GENERANDO AUDIO...

En la opinión de Alberto Barranco, en medio de una inusual ola de calor en Europa y devastadores incendios forestales, el Papa León XIV retomó el mensaje ambiental de su antecesor, el Papa Francisco, para advertir que el cambio climático ya no es sólo una amenaza, sino una realidad que pone en riesgo la Casa Común.

Papa León XIV retoma el legado de Laudato Si´ ante la crisis climática

Con motivo del décimo aniversario de la encíclica Laudato Si´, documento con el que Francisco alertó sobre los peligros del deterioro ambiental, León XIV convocó al evento internacional “Brindando Esperanza por la Justicia Climática”, que se celebrará en la residencia pontificia de verano de Castel Gandolfo.

El encuentro busca soluciones globales más congruentes y participativas, especialmente por parte de los países con mayores responsabilidades en la crisis ecológica.

De acuerdo con Alberto Barranco, el Pontífice destacó que las consecuencias del calentamiento global ya son visibles: deforestación, alteración de los niveles marítimos, desequilibrios en la biodiversidad y una creciente escasez de alimentos.

“Hace 20 años se hablaba de una alerta, hace 10 años de una advertencia; hoy hablamos de una realidad”, advirtió.

En la COP 30 en Belém, Brasil, líderes internacionales discutirán acciones frente al cambio climático

La cita en el Vaticano se llevará a cabo pocos días antes de la COP 30 en Belém, Brasil, donde líderes internacionales discutirán acciones frente al cambio climático, y en un contexto marcado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien calificó de “fraude” los esfuerzos por equilibrar las políticas climáticas.

Alberto Barranco termina su intervención haciendo hincapié en que el nuevo Papa subrayó la necesidad de “proteger la Casa Común”, como llamó Francisco al planeta, e instó a los gobiernos a actuar de manera inmediata para frenar la destrucción ambiental.

