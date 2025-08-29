Primeros 100 días del Papa León XIV: liturgia, viajes y derechos

GENERANDO AUDIO...

A poco más de 100 días de su llegada al trono de San Pedro, el Papa León XIV comienza a definir su estilo y el rumbo de su pontificado. Según el análisis de Alberto Barranco, “todavía se está delineando, delimitando el estilo, la forma, el fondo de lo que será el pontificado de León XIV”, un pontífice de origen estadounidense nacionalizado peruano, que ha mostrado un enfoque distinto frente a la Iglesia y el mundo.

Uno de los cambios más relevantes es su regreso a la ortodoxia litúrgica. El Papa ha retomado el uso de ropajes y ornamentos que estaban en desuso y revive las oraciones en latín. Además, existe una mayor flexibilidad para quienes deseen celebrar misas tridentinas, es decir, bajo la liturgia previa al Concilio Vaticano II.

Otro punto relevante es su primer viaje apostólico a Turquía, en cumplimiento de un compromiso del Papa Francisco relacionado con la celebración de los mil 700 años del Concilio de Nicea, el primero después de la persecución romana sobre los cristianos.

En el ámbito político y social, León XIV ha hecho llamados por la paz y se ha mostrado firme frente a situaciones límite como la Franja de Gaza, destacando la importancia de que los políticos respeten los derechos humanos, incluyendo la alimentación, la vivienda, la salud y la vida en paz. El video explica que “El Papa ha sido claro diciendo que los políticos deben de recurrir a su objeción de conciencia en el marco de decir no cuando haya situaciones que vulneren los derechos humanos, la alimentación, el derecho a vivienda, el derecho a vivir en paz, el derecho a la salud”.

Finalmente, el Papa comienza a mostrarse más cercano a la multitud, utilizando el español en sus discursos para aumentar el entusiasmo de los fieles: “Sobre todo ya se dio cuenta que cuando emplea en los discursos partes en español crece el entusiasmo de la gente y cada vez lo está utilizando”. Esto lo presenta como un Papa distinto frente a un mundo cada vez más convulso.

