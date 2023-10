Desaparición de fideicomisos del PJF, un tema político en medio de un posible déficit presupuestario

La próxima semana el pleno de la Cámara de Diputados podría votar la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) tras la aprobación de un dictamen para reformar la Ley Orgánica del organismo.

Lo anterior supondría un recorte de más de 15 mil millones de pesos al órgano de justicia federal, lo cual según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría afectar a más del 60% de trabajadores del PJF.

Al respecto, la analista Alejandra Cullen considera que hay dos aspectos a analizar, el político y económico, y en el caso del primero, el objetivo de este recorte sería “doblegar” al Poder Judicial y desde el poder legislativo dejarlo “sometido” a negociaciones presupuestales.

“Eventualmente (buscarían) poderlo desmantelar, como ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, para que puedan elegir ellos a los ministros y dar paso a iniciativas que son muy populares y que no tienen ningún sentido estructural en términos del rol de contrapeso que deben de jugar la Suprema Corte y el Poder Judicial en su conjunto”.

Al abundar sobre los fideicomisos, Cullen señal que la parte política tiene que ver con una postura “netamente autoritaria”

En lo que respecta al aspecto económico, la analista recuerda que estamos ante un gobierno que está entrando en campaña presidencial, “y que tiene que acabar sus obras que le han costado tres o cuatro veces más de lo presupuestado, que ya se acabó todos los ahorros de los últimos 30 años del resto del Gobierno Federal, los otros fideicomisos y todo lo que se había ahorrado en el país”.

“Ya se lo gastaron y ahora, como les falta dinero, por eso se está planteando un posible déficit presupuestal para el año entrante. Necesitan más dinero y tienen que echar mano de lo que haya. De ahí que se van con estos fondos que no los habían podido tocar y es una perfecta excusa también para poner en el escenario político, para la campaña, al Poder Judicial, dado que están buscando, literalmente, eliminarlo”.

La experta reitera que con la eliminación de los fideicomisos, están tratando de “destruir al tercer poder, que es el que más obstáculos les ha puesto y es una pena porque hay en camino una reforma judicial”.

“México está ávido de justicia y la justicia no sólo pasa por la ejecución de los jueces, sino también por la procuración misma. Ni siquiera han volteado a ver qué es lo que está haciendo la Fiscalía federal y las estatales. Claramente, la justicia no es un tema que le importe a este gobierno, ahorrar mucho menos”, abunda Alejandra Cullen.

“Muchos de estos fideicomisos, de los fondos, seguramente se debían revisar. El diputado Mier Velazco decía que hay oscurantismo y que se oculta información. No se oculta. Toda la información referente a esos fideicomisos la puedes encontrar en las auditorías de la ASF que se hacen año con año y que siguen puntualmente en qué se están usando esos recursos. No hay desvíos, hay cuestionamientos porque no necesariamente se usan por tratarse de ahorros”.

Alejandra Cullen.