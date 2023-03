La Junta de Coordinación Política (Jucopo) no logró llegar a un consenso con los coordinadores de las fracciones parlamentarias para la elección de los consejeros electorales y la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE); este jueves continuarán las pláticas para llegar a un resultado.

A pesar de que se había estipulado que este miércoles debería de haber una elección para los consejeros y la consejera presidente en el INE, la Jucopo informó que no se logró el consenso, aunque se plantea seguir con el diálogo este jueves, existe la posibilidad de ir por la vía de la insaculación.

Ante lo ocurrido, la analista política, Alejandra Cullen, habla sobre las disposiciones que existen en la Constitución sobre el tema y dibuja un panorama sobre lo que puede ocurrir.

Alejandra Cullen señala que existe una alta posibilidad de que no exista un consenso entre la Jucopo y los partidos.

“Recordemos que Ignacio Mier tiene instrucciones directas del secretario de Gobernación de no hacer acuerdos, el presidente ha sido muy claro en sus mañaneras y en distintos discursos, en que él no cree en estos acuerdos entre partidos y que haya estos arreglitos, lo que él define como cercanía entre consejeros y partidos”.

Debido a la percepción presidencial, puede que no se llegue a un arreglo, pues la solución para el presidente puede estar en la insaculación.

“Hay quienes lo entendemos como un proceso democrático y que hace que exista un consenso sobre el árbitro, y el presidente lo entiende como un arreglo en lo oscurito que no está dispuesto a tolerar y, por ende, difícilmente van a llegar a un acuerdo”.

Destaca que, si no existe un acuerdo para la selección de los nombres, menos va a existir para una votación por los elegidos.

“Imagínate que hubiera un par de opciones, digamos uno de presidente y uno para cada uno de los consejeros que tienen que salir de las distintas ternas (quintetas). Esto tiene que pasar a pleno y tiene que ser aprobado por dos terceras partes de la Cámara de Diputados , consenso que, por supuesto, no se va a lograr, si no se pueden poner de acuerdo con los nombres, menos se van a poner de acuerdo cobre una votación sobre estos nombres”.

El hecho de que Morena no cuente con la mayoría prevé que no exista el consenso.

“Ahí, como sabemos, Morena no tiene la mayoría calificada, entonces, es prácticamente imposible que eso sucediera, no hay ni voluntad política, ni condiciones para que se logre”.

“El siguiente paso es hacer una tómbola en la Mesa Directiva , de la cual, Santiago Creel es presidente, por eso estaba en la Jucopo, porque es el siguiente paso si no se logra nada con la elección directa”.

Si se llega a la insaculación, también se tendrán que definir las reglas.

“Si no hay consenso, entonces la Constitución establece que se va a la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso, será, no sabemos si en sala o en pleno, la Suprema Corte quien definirá un mecanismo para tómbola también y que saquen su papelito o como lo vayan a establecer y ahí se definirán los nombres de los nuevos cuatro consejeros que van a entrar en funciones a partir del cuatro de abril”.

A consideración de Alejandra Cullen, lo más probable es que pase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque no todos están de acuerdo y podría haber descalificaciones sistemáticas, creado más polarización.

Señala la importancia de que los consejeros sean creíbles en un proceso que al parecer ha sido limpio.

“Todos los analistas con los que yo he hablado y que estuvieron cerca del proceso, hablan de un proceso muy limpio, muy ordenado y muy sistemático para la selección de los distintos candidatos a consejeros”.

Recuerda que el INE es una Institución muy sólida que ya cuenta con personal de experiencia, que, en un dado caso, no dejarán que los nuevos consejeros manipulen si llegase a presentarse el caso.

“Y en última instancia, el INE es una institución muy sólida, una institución que lleva siete años aperando. Hay siete consejeros que van a estar ya operando y en funciones, y los cuatro que llegan son nuevos, los cuatro no tienen mayoría, por más sesgados, suponiendo, sin conceder que hubiera sesgos, no son ellos quienes van a mandar en una entidad institucional y eso me da mucha confianza para lo que viene”.

