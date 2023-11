Elección en CDMX será de las más competidas; Taboada, elegido por liderar encuestas

Hasta el 3 de enero de 2024, la Ciudad de México (CDMX) se encontrará en periodo de precampañas electorales para las personas aspirantes a las candidaturas para la jefatura de Gobierno.

En este tenor, nuestra analista política, Alejandra Cullen, recuerda que la elección de jefe de Gobierno de la CDMX es la joya de la corona y, por ende, la más competida de la de todos los estados donde habrá elecciones.

Para la analista política, esta será una elección donde la ciudad quedará dividida entre Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, y Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez.

Al hablar sobre la elección del precandidato del Frente Amplio por México, Santiago Taboada, Alejandra Cullen señala que los partidos que lo integran lo eligieron porque es el que encabeza las encuestas.

“No sé si Adrián Rubalcava pensó que podía ejercer la misma presión que ejerció Clara Brugada al interior de Morena, pero no tiene las bases, el priismo no tiene las bases en la ciudad, ni él tiene las bases a lo largo y ancho de la ciudad como para lograr imponer su candidatura”, señala Cullen al hablar sobre los reclamos del alcalde con licencia de Cuajimalpa, quien también aspiraba a la precandidatura.

Por otro lado, para la analista, lo anterior muestra la fragilidad de cómo el Frente Amplio, “está haciendo los tejidos finos y sobre todo las operaciones cicatriz que son tan importantes cuando hay procesos de selección de candidatos”.

Para Cullen, Rubalcava se muestra inquieto, molesto, sin embargo, reafirma, “no tiene bases para pelear la candidatura, porque en ninguna encuesta él está por arriba de Taboada”.

Al hablar sobre la paridad de género en el proceso interno del Frente Amplio, Alejandra Cullen señala que desde hace un año, antes de que surgieran los métodos de “preelección, elección, precandidaturas, candidaturas, coordinaciones y demás, lo que la alianza había acordado con el PRI es que ese partido iba a poner al candidato del Estado de México y el PAN ponía al de la CDMX”.

La analista señala que Taboada es el que en todas las encuestas salía por arriba de los demás candidatos, por lo que no ve un tema de género en la elección interna del Frente, “sino una decisión en torno al candidato más competitivo, porque Taboada es el que más trabajo había hecho, incluso en otras delegaciones; tanto así que arrancó su precampaña en Iztapalapa que es normalmente territorio de Morena”.

“Eso te habla de las redes que ha venido construyendo Taboada. No me parece que Rubalcava, ni Lía Limón, ni Sandra Cuevas, ni ningún otro de los precandidatos del Frente las tuviera. Me parece que fue una discusión de competitividad donde para el Frente está claro que aquí se trata de ganar elecciones y no de andar jugando a las precampañas”.

Alejandra Cullen.