Elección Judicial: un despropósito y riesgo para la democracia

En su participación en el programa Noticias en Claro, con José Cárdenas, la analista política Alejandra Cullen cuestionó la elección judicial promovida, a su parecer, desde el Ejecutivo, señalando que este proceso representa un riesgo para la democracia y un uso indebido de recursos públicos.

Elección judicial, un proceso sin pies ni cabeza: Cullen

Durante la conversación, José Cárdenas planteó la controversia en torno a la elección judicial y su posible impacto en la democracia mexicana. En respuesta, Cullen destacó lo que considera la incongruencia del proceso:

“Hace muchos años, después de mucha lucha por la democracia, se decidió que no hubiera recursos públicos metidos en una elección. Ahora, nos dicen que esto no beneficiará a ningún candidato en particular, pero ¿cómo lo van a controlar?”, cuestionó la analista.

Asimismo, señaló la falta de lógica en la distribución electoral:

“El puro mapa electoral no tiene ni pies ni cabeza. Hay estados con la misma cantidad de habitantes que tienen un número distinto de distritos. Hicieron un mapa a modo que nadie entiende, donde, por ejemplo, la única zona donde se va a votar por magistrados expertos en competencia está en Iztapalapa. Es absurdo”. Alejandra Cullen.

Recursos públicos en riesgo

Uno de los puntos más críticos de su análisis fue el uso de recursos públicos para promover la elección judicial, lo que, según Cullen, abre la puerta a una manipulación del proceso:

“Esto te abre una especie de cañería para que fluya el dinero público. El Poder Legislativo impulsará a sus propios candidatos, el Ejecutivo hará lo propio y los ciudadanos solo veremos una lucha de titanes entre estos dos poderes. Mientras tanto, el Judicial no tiene los recursos para competir en esta contienda desigual”. Alejandra Cullen.

Un golpe a la justicia y a la inversión

La experta advirtió que la elección judicial podría tener repercusiones graves en la estabilidad del país y su atractivo para la inversión extranjera:

“Si no tienes un Poder Judicial razonablemente creíble, no hay manera de que este país sea atractivo para las inversiones. México tiene grandes oportunidades, pero las estamos desperdiciando en un proceso que no tiene sentido”, consideró Cullen.

La justicia no proviene de una elección popular: Cullen

Para la analista, el verdadero papel del Poder Judicial es garantizar el equilibrio de poderes, no someterse a los designios del Ejecutivo o Legislativo:

“La justicia no proviene de una elección popular. El Poder Judicial debe ser un contrapeso que sepa interpretar la ley, no una entidad doblegada a los otros dos poderes. Lo que veremos es una lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, con un flujo brutal de recursos públicos que, supuestamente, no apoyarán a candidatos específicos, pero que, en la práctica, sí lo harán”. Alejandra Cullen.

Un llamado a la vigilancia

Finalmente, Cullen enfatizó la importancia de que los medios y la ciudadanía permanezcan atentos al uso de los recursos en esta elección:

“En los próximos dos meses veremos cosas preocupantes. Los medios debemos estar atentos a cómo se utilizarán, si no es que se despilfarrarán, los recursos públicos impulsando una elección que no tiene sentido”, sentenció.