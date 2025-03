La omisión en Rancho Izaguirre fortalece al crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

La analista política Alejandra Cullen cuestionó el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y la falta de respuesta del Estado frente a la crisis de desaparecidos en México, particularmente en el caso del rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco. En entrevista, Cullen afirmó que la omisión y la impunidad por parte de las autoridades permiten que el crimen organizado amplíe sus operaciones de manera impune.

“El hecho de que tengas unos cuantos desaparecidos y que no haya una acción para tratar de evitarlo, para investigarlo, para detener a los responsables, esa señal de impunidad que se ha mandado al crimen organizado es lo que les permite seguir avanzando en sus operaciones”, declaró.

La omisión de la Fiscalía General de la República

De acuerdo con Alejandra Cullen, el caso del Rancho Izaguirre refleja un patrón de negligencia institucional. Señaló que desde 2019, la Guardia Nacional detectó restos humanos e indicios de un crematorio clandestino en el lugar, sin que se realizara acción alguna. “La Guardia Nacional no solo no informó a los parientes de las víctimas, tampoco informó a la Fiscalía General de la República porque la Fiscalía no tenía un expediente abierto”, explicó.

Cullen agregó que las autoridades estatales también tenían conocimiento del sitio, pero no emitieron ninguna alerta ni coordinaron acciones con instancias federales. “No hubo ningún tipo de señal, una alerta, una alarma, un llamado a las autoridades federales para que pudieran intervenir en este caso”, recalcó.

Falta de investigación y señales de impunidad

La analista política subrayó que la FGR ha sido omisa en abrir una investigación profunda, y cuestionó el interés político detrás de esta inacción: “Tienes una Fiscalía General de la República que en vez de hacer su trabajo de fondo, que es investigar el delito, está viendo si se encuentra algún funcionario estatal que además, cabe decir, es el estado que perdió Morena, lo perdió por poco y les dio mucho coraje perderlo”.

Cullen señaló la gravedad del hallazgo de más de 200 pares de zapatos en el Rancho Izaguirre, lo que calificó como evidencia de crimen organizado. “Cuando encuentras 200 pares de zapatos en un lugar, si eso no es crimen organizado, a mí que me digan quién de manera desorganizada puede lograr eso”, cuestionó.

Aumento de desaparecidos y silencio oficial

Cullen alertó sobre la tendencia creciente de desapariciones en entidades como Jalisco. Criticó el enfoque de las autoridades en destacar la disminución de homicidios mientras omiten el aumento en las desapariciones. “Sale la presidenta muy orgullosa… de repente resulta que hay una caída espectacular en los homicidios en tan solo tres meses. Pero en los desaparecidos se está disparando la cifra”, expuso.

Finalmente, Alejandra Cullen insistió en que la falta de acciones concretas genera un entorno donde el crimen organizado puede operar sin restricciones. “Es muy fácil decir que todo es culpa de los jueces cuando las fiscalías no están haciendo su trabajo. Y aquí tenemos el mejor ejemplo de un fiscal que está volteando hacia el lado opuesto de donde está el delito”, concluyó.

