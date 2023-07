Variedad de candidatos y labor de Gurría en el Frente Amplio por México, una fórmula extraordinaria

El exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, se ha bajado de la contienda por la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, no obstante, coadyuvará como parte de los expertos que delinearán lo que sería un gobierno de coalición en México.

Lo anterior, aunado a la variedad de candidatos que hasta ahora se han inscrito como precandidatos a la presidencia por la coalición, es una “fórmula extraordinaria”, considera nuestra analista política Alejandra Cullen.

“La variedad de los candidatos es interesante; sigue en pie Enrique de la Madrid, que es un técnico extraordinario, Xóchitl Gálvez, una candidata extraordinaria en términos de narrativa y de su margen de capacidades… Hay un candidato ciudadano, Cabeza de Vaca ya se va a registrar en unos días; seguramente Beatriz Paredes hará lo propio, Santiago Creel que no la iba a dejar pasar y es el gran candidato del PAN. Va a ver un poco de todo”.

A decir de la analista, lo que se ve es “un ánimo de mucho más diálogo; mucha más concertación adentro del Frente que lo que está pasando en Morena”.

La analista recuerda que el Frente está conformado por tres partidos “que tienen distintas ideologías” y ahora tienen “una voz con autoridad moral (Gurría)” capaz de generar un diálogo y consenso entre estas tres fuerzas, “independientemente de quién va a ganar la contienda a la candidatura, que es un proceso distinto”.

“A lo que pinta esto es a tener una candidatura que va a tener por detrás un consenso y un diálogo de las distintas partes, que no se da sólo en los partidos, sino también en los candidatos o precandidatos que están contendiendo. Me parece una fórmula extraordinaria que no esperábamos del Frente porque se la pasaban peleando y picándose por debajo y arriba de la mesa, luchando por sus candidatos; estaban muy desordenados”.

Alejandra Cullen.