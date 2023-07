INE debe apegarse a la Constitución ante movimientos de los bloques partidarios en el país

El Instituto Nacional Electoral (INE) acatando la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio los lineamientos para regular los procesos que llevan a cabo tanto Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con sus “corcholatas”, como el Frente Amplio por México que busca elegir a quien lidere el Frente.

Cabe mencionar que los integrantes de los procesos que buscan el apoyo de cualquiera de los dos bloques han realizado giras en el país para buscar la simpatía de las personas.

Entre los lineamientos se han destacado que los partidos tienen hasta el 2 de octubre para que presenten un informe de los gastos que han realizado.

Asimismo, el INE permite que los aspirantes no necesariamente renuncien a sus cargos, siempre y cuando no afecten sus funciones, además les da un tope de 34 millones de pesos en gastos de campaña a cada aspirante en los procesos que llevan a cabo.

Morena y el Frente Amplio por México en un mismo camino

Ante el tema, la analista política, Alejandra Cullen, indica que pareciera que Morena incito a los partidos a que siguieran sus pasos.

“Es este gatopardismo, donde pareciera que el mismo Morena, ha incitado a la ilegalidad a todos los partidos y a los distintos grupos, en este caso los dos grandes bloques”. Alejandra Cullen, analista política.

Considera que las provocaciones dieron resultado.

“Y el frente en ese sentido cayó en la provocación al tener que mandar a sus candidatos a ser líderes del Frente Amplio por México”. Alejandra Cullen, analista política.

Otro camino diferente al de la ley

Alejandra Cullen señala que “los términos están establecidos y los tiempos están establecidos en la Constitución, no es nada más un cambio a la Ley, de hecho, trataron en Morena de hacer ese cambio legal, primero trataron de hacer el cambio Constitucional, no pudieron, luego trataron de hacer cambios legales…” y como no pudieron decidieron buscar otro camino que va en contra de la legalidad.

Aunque no pudieron hacer los cambios que buscaban, lograron cambios internos en el INE.

“Morena no logró tomar a la institución del INE, pero sí logró tomar a los consejeros y lo que vamos a ver es qué tipo de decisiones toman”. Alejandra Cullen, analista política.

Cuestiona la cantidad de dinero que significa para cada aspirante.

“Mientras más holgada sea la decisión, por ejemplo, de la propuesta de asignar 34 millones de pesos para cada uno de los aspirantes, tan solo del lado de Morena y sus aliados tienes a cinco aspirantes, del otro lado tienes a otros tres aspirantes, estamos hablando de un mundo de dinero y ni siquiera han empezado las campañas”. Alejandra Cullen, analista política.

Asimismo, hace referencia a uno de los lineamientos donde los funcionarios públicos pueden acudir a los eventos.

“A esto se suma el que van a definir si los representantes populares, senadores, diputados, gobernadores, funcionarios públicos en su conjunto pueden o no manifestarse directa o indirectamente”. Alejandra Cullen, analista política.

Por todo esto, pide que el TEPJF explique de manera clara la ley.

“El TEPJF tiene que hacer muy claro el planteamiento donde dice que la Constitución no lo permite, me están pidiendo que regule una cosa que no está permitida en la Constitución, por ende, es muy difícil establecer las reglas de qué es lo permitido”. Alejandra Cullen, analista política.

La defensa de la Cuarta Transformación

“Una cosa es que el frente quiera promover su existencia como “frente” que es una nueva figura, otra cosa es la defensa de la cuarta transformación, que no es de ningún partido, que en realidad son cinco, porque también hay de otros dos partidos como son el PVEM y el PT”. Alejandra Cullen, analista política.

Al no haber una clara definición sobre “la cuarta transformación”, cuestiona lo que significa para los involucrados el defenderla.

“¿Qué es defender la cuarta transformación?, nadie sabe exactamente qué quiere decir. Quiere decir defender las reglas del presidente, quiere decir defender la no legalidad, quiere decir ¿defender qué?”. Alejandra Cullen, analista política.

“No hay ninguna definición y por ende, no hay ninguna justificación, ni para que tengan recursos, salvo que no sea justificar las bardas y los espectaculares que tenemos en todo el país”, menciona Alejandra Cullen.

Aunque no ha iniciado de manera oficial las campañas, ya existen giras y anuncios en las calles.

Se ha dicho que los grupos ciudadanos son los responsables de poner los espectaculares, mantas y de pintar muros, lo que hace preguntarse de dónde sale el recurso.

“Sí, lo haces ilegal, si no tienes ningún tipo de lineamientos, entonces de dónde salen los recursos. Te empiezan a inventar, No, ‘las organizaciones ciudadanas que nos quieren tanto son las que solitas están juntando miles de millones de pesos para pintar bardas y espectaculares’”. Alejandra Cullen, analista política.

INE en medios de dos bloques

La situación con los partidos y los que buscan liderar cada bloque hace que el INE se encuentre en una encrucijada.

“Está el INE en un entramado en el que tristemente no lo vemos plantado, apegado a la Constitución. Si el INE fuera consistente y demuestra solidez, simplemente tiene que apegarse a lo que establece la Ley y la Constitución”. Alejandra Cullen, analista política.

Destaca que será difícil que el INE se vea bien plantado con la Constitución porque el TEPJF ya aceptó que pueden los dos bloques hacer lo que ya iniciaron, pero “poquito” y dentro de ese “poquito”, puede haber muchas posibilidades.