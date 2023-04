La opinión de AMLO ante el caso Trump es contradictoria

Este miércoles, en la opinión de Alejandra Cullen, se discute la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en relación al juicio que enfrenta el expresidente estadounidense Donald Trump, por el caso de la actriz porno Stormy Daniels. La analista considera que es extraño que el presidente mexicano se involucre en asuntos judiciales de otro país, especialmente cuando el sistema de justicia estadounidense es considerado sólido y confiable.

“Me parece que la justicia norteamericana es un sistema muy sólido. Que rara vez o difícilmente hacen acusaciones nada más al garete. Estas politiquerías son propias de México, pero no de Estados Unidos. Entonces, no entiendo la verdad. Por qué el presidente habría de meterse en este round en el que está muy lejano y en el que por más que quiera a su amigo Donald Trump, no tenemos por qué meternos en política de otros países“.

Alejandra Cullen también señala la postura contradictoria de López Obrador en lo que se refiere a Trump, ya que, por un lado, critica al gobierno demócrata y a los senadores republicanos que quieren declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, pero, por otro lado, parece no tener problema con las amenazas de Trump de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles.

Nuestra analista sugiere que la postura de López Obrador podría ser influenciada por su amistad con Trump y su deseo de no ofenderlo. Sin embargo, también señala que el escándalo del juicio beneficia a Trump en su campaña presidencial, ya que le da una gran visibilidad mediática.

“El presidente, que normalmente es muy sensible ante este tipo de temas, pues parece que si es de Trump, entonces no le molesta, no le cae mal, no le preocupa y no le parece algo digno de tomar en cuenta o en consideración ante un posible triunfo de Donald Trump en la presidencia? Es un poco contradictoria la postura, por eso no se sabe si está el presidente vacilando en torno al tema de Donald Trump o es simplemente porque es su amigo, es su amigo y entonces, pues no tiene ganas de que lo lastimen.

Alejandra Cullen, analista política