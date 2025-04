Los narcocorridos son reflejo de una ausencia de Estado

GENERANDO AUDIO...

Durante su participación en Noticias en Claro, con José Cárdenas, la analista política Alejandra Cullen ofreció una reflexión sobre el impacto social y político de los narcocorridos en México.

En un contexto donde gobiernos locales intentan prohibir este tipo de música, Cullen advirtió que se trata de una expresión artística que refleja realidades mucho más complejas y estructurales.

Narcocorridos: una expresión de la vida cotidiana

“Por más que quieran prohibirlos, no hay mucho que puedan prohibir”, expresó Cullen, al referirse a los narcocorridos.

“Es una expresión popular que tiene que ver con la vida cotidiana de muchos pueblos, muchas ciudades donde hay gente que está familiarizada no sólo con los temas, sino con quiénes son los héroes”. Alejandra Cullen.

La analista recalcó que este tipo de música no se limita al norte del país: “Si tú vas a Chiapas, Campeche, Tabasco… el narcocorrido es parte de la vida cotidiana”.

Falta de Estado y seguridad pública

Para Cullen, el arraigo de este fenómeno cultural está directamente relacionado con el abandono institucional.

“Esto tiene que ver con qué es lo que está pasando en la sociedad mexicana, tiene que ver con la falta de Estado”. Alejandra Cullen.

Subrayó que el reto no es sólo cultural, sino de seguridad pública: “El gobierno de la República va a ser crucial si se quiere meter a que los narcocorridos no representen lo que hoy representan. Tiene que hacer un trabajo serio en materia de seguridad pública, de procuración de justicia y de ejecución de la justicia”.

¿Prohibir o comprender?

A propósito del caso reciente del cantante que decidió no interpretar narcocorridos en el palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, tras recibir amenazas, Cullen señaló que el problema va más allá de la censura.

“Cuando una autoridad pretende prohibir o controlar una actividad, es fundamental que tenga los elementos para realmente ejecutar esa prohibición”. Alejandra Cullen.

La analista agregó que no se trata simplemente de criminalizar a los artistas: “Estamos hablando de expresiones artísticas… de una conexión con lo que vive la gente, con una emoción de la gente. Tiene que ver con qué tan rentable puede ser trabajar para el crimen organizado o no, pero no sólo eso, es toda una dinámica social generada por la ausencia de autoridad”.

Más que un problema musical, un problema estructural

Cullen enfatizó que intentar controlar la narrativa sin atender el contexto es una medida insuficiente.

“Esto no es un tema de si el cantante quiere cantarlo o no, tiene que ver con lo que la gente quiere escuchar y con lo que está conectada”. Alejandra Cullen.

Finalmente, concluyó con una crítica a los discursos gubernamentales sin acciones reales: “No sólo se necesita autoridad moral —eso lo escuchamos los últimos seis años—, se necesita capacidad real de transformar a la sociedad dándole otras reglas para jugar”.