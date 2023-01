Este 2 de enero fue electa Norma Lucía Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), volviéndose la primera mujer en tomar el cargo; la segunda sala será presidida por el ministro Alberto Pérez Dayán y la primera sala estará dirigida por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló los nombres de los ministros que votaron por la ministra Norma Lucía Piña y por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, además, acusó que la SCJN está dedicada a proteger los intereses financieros, indicó que son decisiones que no ayudan a la población.

La analista política, Alejandra Cullen, habla sobre lo mencionado por el presidente y los resultados de las elecciones en la SCJN.

“Entiendo que el presidente esté molesto, entiendo que en Palacio Nacional no le haya gustado el resultado, no fue el que ellos querían, obviamente, no el de la ministra Esquivel, mucho menos la del ministro Ortiz Mena”.

Alejandra Cullen, analista política