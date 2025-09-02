Morena frenó relevo en la Cámara de Diputados para no entregar informe a la oposición

GENERANDO AUDIO...

La falta de acuerdo en la Cámara de Diputados para entregar al PAN la Mesa Directiva de San Lázaro fue una petición desde Palacio Nacional para no entregar el Primer Informe de Gobierno a la oposición, por lo que debería resolverse esta semana.

Por ello, afirmó Alejandra Cullen en Noticias en Claro, en estos días se “resolverá” la tensión en la que entró la Cámara baja y entregarán la Mesa Directiva al Acción Nacional, al que le corresponde por mandato constitucional.

Asimismo, recordó que el blanquiazul propuso a Margarita Zavala, Germán Martínez, Kenia López y Federico Döring. No obstante, Morena y aliados han mostrado resistencia, sobre todo ante los perfiles más críticos hacia el oficialismo.

Mientras que afirmó que entre las cartas panistas, la legisladora Kenia López es quien se perfila como la opción con mayores posibilidades al ser considerada una figura más moderada.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

De no alcanzarse los votos de las dos terceras partes este 6 de septiembre, se abriría una crisis constitucional, pues el relevo en la presidencia de la Mesa Directiva es obligatorio.

Agregó que fuentes legislativas aseguran que la decisión de frenar el relevo responde a una instrucción de Palacio Nacional, con el fin de impedir que un opositor reciba el primer informe de gobierno.

Toda vez que resaltó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a San Lázaro para entregar el documento presidencial sin emitir pronunciamiento.

En tanto que, por último, recordó que en la sesión de este lunes el dirigente priista Alejandro Moreno protagonizó un enfrentamiento verbal y colocó en la agenda la próxima visita del senador estadounidense Marco Rubio, al insistir en la creación de un tratado de seguridad bilateral.