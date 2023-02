“Plan B” sigue entre impugnaciones en la SCJN y debate en el Senado

La oposición en el senado de la República ha señalado que Morena retrasa la discusión de la cláusula de la llamada “vida eterna” para dar por terminado el debate del “Plan B”, en torno a la reforma electoral.

Los senadores pidieron a magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ceder a presiones a la hora de revisar las impugnaciones a las reformas electorales aprobadas y por aprobarse, mientras que el morenista Ricardo Monreal prevé que en los próximos días el debate del “Plan B” se dé en el pleno.

Al respecto, nuestra analista Alejandra Cullen señala que el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión pueden cambiar las leyes referentes al proceso electoral, “que son las que están siendo alteradas, la de partidos políticos, la del INE, etcétera, hasta 90 días antes del inicio del año electoral que es el 1 de septiembre”.

“Si se logra hacer este cambio antes de los 90 días, se aprueba y no hay ningún voto de inconstitucionalidad de parte de la SCJN, entonces será la nueva ley la que rija y esto te da un nuevo lapso, pero ya con una nueva ley que no fue impugnada en la SCJN; ya no puedes impugnar eso, te tienes que seguir con las reglas que establece el ‘Plan B'”.

Alejandra Cullen.