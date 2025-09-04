Presión de EE.UU. y símbolos políticos en la visita de Marco Rubio

GENERANDO AUDIO...

La analista Alejandra Cullen ofreció una lectura crítica sobre la reciente visita del senador estadounidense Marco Rubio a México, marcada por el contexto de presión en materia de seguridad, migración y narcotráfico. Cullen subrayó que este encuentro no dejó acuerdos concretos, pero sí estuvo cargado de mensajes políticos y símbolos de poder.

“Me parece que esta visita está llena de símbolos”, señaló Cullen, al destacar que más allá de los comunicados oficiales, la reunión mostró gestos que reflejan la tensión y el manejo diplomático entre ambos países.

Alejandra Cullen y los símbolos de la visita de Rubio

Durante su análisis, Cullen apuntó que la presidenta optó por un gesto político al asistir al Colegio Militar el mismo día de la reunión con Rubio, lo que interpretó como una muestra de respaldo al Ejército en medio del discurso de defensa de la soberanía. “Me pareció muy simbólico que lo hiciera justo hoy que iba a tener la reunión con Marco Rubio”, dijo.

Además, recordó que aunque no se firmaron acuerdos formales, la visita de Rubio vino acompañada de presiones explícitas desde Washington, como la amenaza de imponer aranceles o la posibilidad de clasificar a los cárteles como grupos terroristas.

Presiones y serenidad en la relación México-EE.UU.

Cullen destacó la diferencia en el manejo del tono diplomático respecto a administraciones anteriores. Mientras la presión estadounidense es evidente, el gobierno mexicano busca mostrar calma. “Celebro que ella no se enganche en ese tipo de declaraciones y permita que el ánimo nacional esté más tranquilo”, afirmó.

La analista también advirtió que, aunque se insista en que no hay intromisión extranjera, la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos ya es una realidad, lo que pone a prueba el concepto de soberanía.

En conclusión, Cullen señaló que la relación bilateral seguirá marcada por mensajes políticos, presiones económicas y la necesidad de equilibrar la diplomacia con la defensa de intereses nacionales.