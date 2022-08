La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá y resolverá dos asuntos referentes a la prisión preventiva oficiosa, con lo cual esta medida se podría declarar inonvencional por contravenir principios constitucionales, como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.

Para nuestra analista, Alejandra Cullen, los ministros deben tomar “en serio” el debate y no someterse a presiones externas.

“Al final, la única manera como vamos a lograr que las fiscalías, federal y de los estados, hagan realmente su trabajo, es que no recurran a estos mecanismos (prisión preventiva)”. Alejandra Cullen.

La analista recuerda que hay gente que está en la cárcel “desde hace 10, 15, 20 años”, sin tener la sentencia de un juez porque se atuvieron a la “famosa prisión preventiva”.

“Es difícil imaginar cómo es que la Corte se va a pronunciar. Sabemos que hay muchas presiones y la Corte, en muchas ocasiones, ha demostrado ser capaz de resistir a la presión del Ejecutivo, no sólo en esta administración, sino en anteriores”. Alejandra Cullen.

Para Cullen, los ministros deben tomar en serio el tema porque podría “definir la vida de casi el 40% de los encarcelados en este país, unos por delitos graves, otros menos graves”, que en ocasiones entran a la cárcel sin un expediente donde haya pruebas serias que demuestren su culpabilidad.

“Muchas veces lo hemos visto, con casos famosos y triviales, donde entran a la cárcel porque ‘alguien dijo que tú habías matado o que habías robado o violado’, sin que haya pruebas reales que demuestren los hechos”. Alejandra Cullen.

La analista recuerda que por pequeños delitos como “robo” hay mucha gente en la cárcel, “porque alguien dijo que había robado y como son delitos menores no hay ni siquiera el tiempo en los juzgados para poder darle seguimiento y así se puede quedar en la cárceles, que se convierten en verdaderas escuelas del crimen”.

“No pueden salir y no tienen a quien apelar; ni a la corte, o alguna segunda instancia, porque no tienen ni siquiera una primera sentencia”, considera Cullen.

La analista recuerda el caso Cassez, “por el tema del debido proceso”: “Es el gran ejemplo de cómo la autoridades pueden abusar de un individuo, culpable o no, exponiéndolo, exhibiéndolo, públicamente”.

Como el caso mencionado, hay miles de mexicanos que por delitos menores siguen en la cárcel, considera Cullen, quien abunda, “no hay un trabajo serio de las Fiscalías para realmente perseguir a los delincuentes”.

“Hay gente en prisión, sin condena y expedientes, sin pruebas, porque hubo algunas intuiciones, sospechas, a veces declaraciones de las cuales sabemos que muchas -porque hay miles de estudios en materia jurídica que lo demuestran- son manipuladas, en el extremo, con tortura”. Alejandra Cullen.

La experta considera que mientras no se tome en serio la integración de los expedientes, la procuración de justicia no va a suceder y, por ende, la impunidad no va a terminar.