Proceso de selección judicial tendrá costos para la nación

En su participación en Noticias en Claro, la analista política Alejandra Cullen lanzó una advertencia sobre los riesgos que enfrenta el sistema judicial mexicano, ante la posibilidad de que candidatos vinculados con el crimen organizado lleguen al poder judicial.

Cullen fue clara al dividir la responsabilidad institucional del proceso de selección judicial: “una es, por supuesto, la responsabilidad de los que escogieron a los candidatos. […] Recordemos que aquí cada poder hizo una selección”, señaló.

En su análisis, mencionó cómo cada uno de los poderes del Estado (Judicial, Ejecutivo y Legislativo) participó en el proceso, algunos incluso con “métodos cuestionables” como el uso de tómbolas.

¿Evaluar 8 mil candidatos? Una tarea titánica

“No sé hasta dónde un comité de expertos puede hacer una evaluación de 8 mil candidatos”, ironizó Cullen, cuestionando la eficacia y profundidad del proceso de evaluación de los aspirantes a un puesto en el Poder Judicial.

A pesar de la intención de garantizar imparcialidad, el volumen de aspirantes comprometió la calidad de la selección.

Simulación y politización del proceso

Alejandra Cullen denunció que detrás de la selección judicial existe una lucha por el control del poder.

“Decíamos en este espacio […] que esta elección en realidad es una lucha de poder entre los tres poderes”, recordó.

La analista criticó también a figuras como Fernández Noroña, acusándolo de haber deslegitimado el proceso desde sus inicios y luego deslindarse de responsabilidades.

¿Vínculos con el crimen? Sin pruebas, solo ruido político

Sobre las acusaciones contra algunos candidatos, Cullen fue contundente:

“¿Quién te va a demostrar que eso es cierto? […] Si no hay pruebas claras, estamos en el vacío. Esto es una guerra política”.

Reiteró que la defensa legal de presuntos delincuentes no equivale a complicidad, y que muchas de las imputaciones carecen de sustento legal claro.

Sin liderazgo para corregir el rumbo

Cullen también cuestionó la falta de acción desde la Presidencia: “a la presidenta le heredaron esto, pero ella siguió con el juego, no fue capaz de pararlo o porque no tuvo la fuerza o porque no quiso”.

La analista cerró su participación asegurando que “ya sabemos que esto es una farsa. Con los costos que le implique a la nación y ojalá que no nos tome mucho tiempo retomar el camino de la constitucionalidad y del derecho”.