¿Qué pasa en Guerrero; es factible la desaparición de poderes?

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una solicitud para iniciar el proceso de análisis destinado a la desaparición de poderes en Guerrero. Por lo que durante la sesión de este miércoles se llegó a la conclusión de atender la iniciativa hasta la próxima semana.

Al respecto, la analista política Alejandra Cullen considera que la situación en Guerrero es “grave y dramática”, además de que es notable la ausencia de la gobernadora Evelyn Salgado.

Para la analista, la situación que se vive en Guerrero es consecuencia del efecto de “poner a gente que no sabe gobernar y no tiene experiencia”.

“Fue un dedazo y una necedad de parte de Morena, no sé quién tomó la decisión ahí adentro de que a fuerza tenía que ser una gente de Félix Salgado, y entró esta muchacha que claramente de gobierno tiene poca o ninguna idea”.

Alejandra Cullen considera alarmante la situación que vive Guerrero, en donde hay candidatos, precandidatos y regidores asesinados, además de pueblos tomados, “y un Acapulco devastado, donde circulan videos de las agresiones del crimen organizado contra transportistas”.

Para la analista, es viable la desaparición de poderes en Guerrero, puesto que “alguien tiene que entrar a gobernar”.

“Cuando desapareces poderes, entra una comisión nombrada por el Senado de la República y, eventualmente, un interinato. No sé quién va a ser el interino, seguramente tendrán que acordarlo los propios partidos; no es que el PAN imponga un candidato porque no es así como se selecciona a los interinos”.

Alejandra Cullen.